Togo: ASCK poursuit la course en tête, un trio de queue Gbohloe-Su, ASKO, AS Togo Port !

Le chapitre 11 du championnat national de première division 2018-2019, a été disputé le week-end écoulé. A part les rencontres Maranatha-ASKO et Foadan-AS OTR qui ont été reportées, les autres rencontres de la journée ont livré des fortunes diverses. Deux victoires et trois nuls ont été enregistrés.

Au chapitre des victoires, on note celle du leader ASCK sur Sémassi (2-0), et celle de Dyto en déplacement chez Anges de Notsè (1-0). A cause d'une équipe de Gbikinti très accrocheuse, l'AS Togo Port touche le fond. Score au terme des 90 minutes hier dimanche, 2-2.

En déplacement à Tchamba chez Koroki, Gomido aussi rentre avec le point du nul 1-1, ce fut le score de cette rencontre entre les deux représentants malheureux du Togo sur le continent, tous deux éliminés au premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions pour l'un et de la coupe CAF pour l'autre.

On retiendra aussi le nul en déplacement de Gbohloe-Su chez le dauphin du Leader, Sara FC, à Bafilo. Un nul de 0-0 qui semble annoncer le début d'ascension des Requins mâles qui, malgré le même nombre de points 10 et grâce à la règle des confrontations directes, abandonnent la position de lanterne à l'AS Togo Port et doublent ASKO (un match en moins), au classement.

Les résultats

AS TOGO PORT - Gbikinti 2-2

Anges - DYTO 0-1

Koroki - Gomido 1-1

Sara - Gbohloe-Su 0-0

ASCK - Sémassi 2-0

Maranatha vs ASKO (reporté)

Foadan vs AS OTR (reporté)

Classement provisoire

1- ASCK 20 pts (+5)

2- DYTO 18 pts (+4)

3- Sara 18 pts (+3)

4- AS OTR 17 pts (+1) (-1 M)

5- Gomido 16 pts (+3)

6- Sémassi 16 pts (-2)

7- Maranatha 15 pts (+1) (-1 M)

8- Anges 14 pts (-4)

9- Gbikinti 14 pts (+1)

10- Koroki 11 pts (-1)

11- Foadan 11 pts (-2) (-1 M)

12- Gbohloe-su 10 pts (-3)

13- ASKO 10 pts (-4) (-1 M)

14- AS TOGO PORT 10 pts (-2)