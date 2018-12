Congo-Brazzaville: TIC - Le Cami lance la troisième édition de la Week Tech

La cérémonie a eu lieu, le 20 décembre, sous les auspices du directeur départemental de la Formation qualifiante au ministère de l'Enseignement technique, professionnel et de la formation qualifiante, Maximin Ngampika, qui avait à ses côtés le délégué à la direction de l'administration scolaire audit ministère, Bieta Milandou.

C'est sur le thème « Pour quel métier de l'informatique es-tu fait ? » que le Centre d'application aux métiers de l'informatique (Cami) a ouvert sa troisième édition de la Week Tech. Créée en 2015, la Week Tech Cami a pour but de promouvoir et de vulgariser les métiers de l'informatique. Mais le parcours de la Week Tech propose également des pièces d'archives et des documents exceptionnels ainsi que diverses orientations aux métiers de l'informatique. Cette semaine technologique permet d'explorer le monde des métiers innovateurs de l'informatique et de découvrir l'évolution de la technologie du numérique. Des conférences et des débats sont menés par des professionnels du numérique mais aussi par des auteurs des programmes, éditeurs des codes, informaticiens... Ces rencontres permettent aux professionnels de partager leurs expériences et leurs compétences mais également de réfléchir et débattre des pratiques et des évolutions de leurs métiers.

Le but de cette troisième édition est d'entreprendre une stratégie de fidélisation pour conserver la clientèle acquise. Il s'agit aussi d'une stratégie de développement visant à promouvoir l'emploi dans le domaine des TIC, tout en ciblant les métiers émergents de l'informatique.

Les conférences débats portent, entre autres, sur les thèmes « L'actualité sur le monde numérique»; « Les nouvelles techniques de l'infographie », « Le développement Web»; « La programmation et ses avancées»; «L'architecture en troisième dimensions», « La maintenance des ordinateurs et des appareils électroniques sera à l'ordre du jour ». Le week-end technologique étant ouvert au grand public, il permet aux néophytes de rencontrer et converser avec des experts et praticiens aux différents métiers de l'informatique.

Il y a également des ateliers et des démonstrations, notamment assister et participer à la création d'un logo, d'un programme, d'une page Web ainsi qu'à la réalisation d'un plan sur Autocad, à la configuration d'une machine et à la détection des pannes... Cependant, dans le cadre de la réalisation de ce projet, Cami a ouvert un large couloir aux différents métiers de l'informatique et facilité l'accès à un éventail des logiciels performants. « La manifestation Week Tech troisième édition est essentiellement conçue pour orienter les jeunes aux métiers de l'informatique. Mais l'objectif principal de cette troisième édition, c'est l'orientation. La Week Tech Cami doit aussi interpeller et rassembler un public plus large et non expert, c'est-à-dire toute personne intéressée par les métiers de l'informatique. En effet, avec l'avènement de l'ordinateur, on demande de plus en plus à chacun de composer et de faire valoir son talent. Le monde du numérique n'est plus une affaire des spécialistes mais il touche également des amateurs, appelés à être capables de devenir de bons praticiens, à condition qu'ils puissent acquérir une certaine éducation aux différents métiers de l'informatique », a déclaré Arsène Vembe Moukouma, coordonnateur du Cami.

Le directeur départemental de la Formation qualifiante a, pour sa part, invité les apprenants à prendre massivement part à cette session car l'informatique est très important dans la vie de l'homme. « Quel est le métier de l'informatique pour lequel tu veux te spécialiser ? Hier, ça ne se faisait pas, aujourd'hui il y a un centre d'informatique qui le fait, qui vous apprend l'informatique. La formation qualifiante donne la possibilité aux jeunes qui n'ont pu avoir de la place à la Fonction publique de se prendre en charge. C'est ça son importance. Je vous demande d'être attentifs afin de pénétrer les thèmes qui vont être développés », a-t-il déclaré au lancement de la Week Tech. Précisons que c'est depuis le 17 décembre que les stagiaires sont en formation Week Tech dans les ateliers suivants : Word press (dédié uniquement aux filles et femmes), Access et Power prunt (pour tout le public).