Gabon: Le RHM doute du gouvernement et met en garde contre toute tentative de manipulation

L'absence du Chef de l'État gabonais continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Pas un seul jour ne passe que le sujet ne fait l'actualité, tant au Gabon qu'à l'extérieur du pays. Certains leaders politiques de l'opposition s'insurgent contre le gouvernement et mettent en garde les détenteurs du pouvoir. C'est le cas par exemple du Rassemblement Héritage et Modernité (RHM) lors de la conférence de presse animée le 21 décembre dernier à Libreville

La santé du Chef de l'État gabonais ne cesse de préoccuper les populations et les leaders politiques du pays. Deux mois bientôt que le Chef de l'Exécutif est absent du territoire national pour cause de santé. Les informations issues du gouvernement peinent à rassurer le peuple. Alexandre Barro Chambrier,président Rassemblement Héritage et Modernité (RHM) l'affirme d'ailleurs lorsqu'il dit : " Les éléments de communications fabriqués ces derniers temps par le pouvoir n'ont pas rassuré la population.Ils ont davantage irrigué les doutes,les suspicions et le pessimisme des Gabonais"

Parlant de la santé d'Ali Bongo Ondimba, le président du RHM estime que dans sa fonction ,quelle qu'ait été la manière dont il s'est maintenu au pouvoir,il ne saurait être considéré comme un malade ordinaire."Chacun comprend bien,que la dégradation de son état de santé entrave le bon fonctionnement des institutions politiques, administratives et sociales du pays, enraye la mise en application des procédures constitutionnelles,les us,coutumes et traditions républicaines" souligne t-il .

Poursuivant ses propos, le leader du RHM fait remarquer qu'il y a un vide institutionnel à la tête de l'État. Aussi,fait-il constater que les administrations tournent au ralenti parce que les principaux responsables sont préoccupés par les lendemains incertains du régime. " On assiste à l'accentuation de l'instrumentalisation des forces de l'ordre pour réprimer toute manifestation sociale.En outre,les grèves refont surface dans pratiquement tous les secteurs d'activité" précise Alexandre Barro Chambrier.

Dans cette situation d'incertitude,les leaders politiques montent au créneau. Beaucoup d'entre eux dénoncent ce qu'ils qualifient de communication calamiteuse du gouvernement. D'autres par contre,mettent en garde le pouvoir en place et alertent l'Union africaine. "Nous mettons donc en garde contre toute tentative de manipulation, supposée ou réelle, qui viserait la prolongation de ce flou ou passage en force...L'Union africaine donc mettre en œuvre les instruments d'alerte précoce et de règlement préventif des conflits dont elle dispose,pour aider le Gabon à sortir des incertitudes qui planent actuellement sur son destin" dixit Alexandre Barro Chambrier, Président du RHM.