Afrique: Coupe de la Confédération - San Pedro passe haut la main

Le Fc San Pedro participera au tour de cadrage de la compétition, après avoir éliminé la formation congolaise du Daring club Motema Pembe. Les Portuaires ont confirmé leur suprématie sur leur adversaire en s'imposant (2-0), samedi dernier, au stade Houphouët-Boigny. Au match aller, les Ivoiriens avaient contraint les Congolais au nul (1-1) sur leurs propres installations. Au-delà de la qualification, le Fc San Pedro a démontré, samedi dernier, qu'il peut jouer dans la cour des grands dans cette compétition. Oussou Anicet et ses coéquipiers n'ont pas eu besoin de forcer leur talent face à des Congolais arrivés pourtant avec beaucoup de confiance et de grandes ambitions. Les dirigeants congolais ont payé pour la retransmission en directe de la rencontre dans leur pays. Mais sur le terrain, l'équipe n'avait pas d'argument pour se qualifier.

Elle est tombée sur une équipe plus forte de San Pedro qui a rapidement marqué son territoire dans ce match grâce à Oussou Konan Anicet (12e). L'attaquant ivoirien reprend magistralement de la tête un centre de Constant Wayou. Une belle entrée dans la partie qui libère totalement le Fc San Pedro. Surtout qu'en face, le Motema Pembe n'a pas la réaction qu'on attendait. Arène Loko, Junior M'Bele, Koné Junior Abou se contentent d'aligner les passes dans leur zone, sans inquiéter le bastion défensif de San Pedro. Les Ivoiriens profitent de la générosité de leur adversaire pour corser l'addition avant la période d'oxygénation. En véritable renard de surface, Oussou Konan signe son doublé à la 45e (2-0). Au retour des vestiaires, le Fc San Pedro décide de gérer son avance de deux buts et laisse la possession de balle au Motema Pembe.

« Nous avons laissé les ¾ du terrain à l'adversaire pour jouer les contre. Malheureusement, par maladresse et par précipitation, nous n'avons pas mis d'autres buts », a expliqué Tarek Jani, l'entraîneur du Fc San Pedro. Malgré les changements effectués, le Motema ne réussira pas à inquiéter le rideau défensif des Ivoiriens dirigé de main de maître par son capitaine, Ouattara Ousmane. On enregistrera une seule frappe franche et non cadrée à la 85e de Ricky Tulenge, le capitaine du Dcmp. Par contre, les Portuaires auraient pu corser l'addition à 88e par Nana Antwi. Une qualification largement méritée pour le Fc San Pedro qui continue son aventure. « Tactiquement et techniquement, nous étions supérieurs à l'adversaire qui a privilégié l'agressivité et le jeu long. Nous, nous avons gardé notre jeu au sol et cela a bien marché », a commenté Tarek Jani. Une suprématie que reconnaît l'entraîneur italien du Daring club Motema Pembe. « Je ne cherche jamais d'excuse face à un adversaire qui nous a été supérieur. Ce fut un non-match pour nous. C'est la première fois que je vois mon équipe jouer ainsi depuis que je suis aux commandes », a avoué Andrea Agostinelli. Le Fc San Pedro connaîtra le nom de son adversaire pour le tour de cadrage à l'issue du tirage qui aura lieu jeudi.