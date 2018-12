Cote d'Ivoire: Concert Méa Culpa - Koffi Olomidé renoue avec son public ivoirien

C'est sur le coup de 22 heures que la messe du pardon a été dite par Koffi Olomidé et le Quartier Latin. Vêtus de leurs plus belles tenues, hommes, femmes et jeunes ont chanté et dansé sur les différents titres à succès du Boss du Quartier Latin.

La Magie du Grand Mopao, sur deux dates, s'est emparée des Ivoiriens le 21 et le 22 décembre. Ces deux concerts dit de "Méa Culpa" dont l'occasion était, pour Koffi Olomidé, de se réconcilier avec ses fans avec qui, il s'était quelque peu brouillé, étaient très attendu. Au final, on peut dire que ses fans lui ont accordé le pardon. Un processus qui avait timidement commencé le 21 décembre à la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Treichville. Prévue à 18 h 00, l'arrivée des inconditionnels de Koffi Olomidé a été timide à la salle Anoumabo (4000 places) avant de monter en puissance aux environs de 21 heures. Car jusqu'à 20 heures, ce n'était pas encore la grande affluence qu'on connaît des concerts habituels du "Quadra koraman". C'est sur le coup de 22 heures que la messe du pardon a été dite par Koffi Olomidé et le Quartier Latin.

Vêtus de leurs plus belles tenues, hommes, femmes et jeunes ont chanté et dansé sur les différents titres à succès du Boss du Quartier Latin. Les titres "Loi", "Effrakata", "Bilan de Travail" et autres ont fait vibrer les quelques 3000 personnes qui ont accepté d'accorder leur pardon à cette icône de la musique africaine. Heureux, Koffi Olomidé a offert 2 heures de spectacle non-stop aux amoureux de la bonne musique. Une belle messe de la rumba qui a enregistré la présence du ministre d'Etat, ministre de la Défense et maire de la commune d'Abobo, Hamed Bakayoko. Le lendemain 22 décembre, au Sofitel hôtel Ivoire, les koffiphiles sont venus nombreux au palais des congrès témoigner leur soutien à leur artiste préféré. La salle archicomble a vibré avec Koffi Olomidé jusque tard dans la nuit. Une alliance nouvelle, de confiance et de respect a été scellée entre Koffi Olomidé et les mélomanes ivoiriens.