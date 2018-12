Cote d'Ivoire: Arbre de Noël à Bettié - "J'aime Bettié" comble les enfants de la ville

Les 150 enfants de l'école maternelle municipale de Bettié ont été comblés de cadeaux au cours d'un arbre de Noël. C'était le 18 décembre 2018 au sein de ladite école.

Les donateurs ont exprimé toute leur joie de partager ces moments de bonheur avec les enfants et se disent prêts et disposés à réitérer de tels actes en faveur des tout-petits et des démunis.

La directrice de l'école heureuse, a exprimé toute sa gratitude au groupe "J'aime Bettié" pour cette action volontaire et humanitaire envers les enfants. « Je tiens à vous dire merci au nom de mes collaboratrices et en mon nom personnel. Grand merci pour votre générosité et votre sens de partage envers ces enfants », a-t-elle déclaré.

Les enfants ont, à leur tour, exprimé leur joie à travers différentes prestations: poèmes, chants, récits, jeux et danses. Cette cérémonie riche en couleurs a vu la présence de M. Fofana Adama, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire à Bettié et des parents d'élèves.

Rappelons que "J'aime Bettié" est un groupe qui fait la promotion de la destination Bettié, en mettant en valeur les énormes potentialités que regorge la cité des hévéas, et ce, à travers les réseaux sociaux.