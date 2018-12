Afrique: Black Stars du Ghana - Stephen Appiah, ex-capitaine de l'équipe, pleure sa maman...

C'est ce message extériorisant son état d'âme que le footballeur international ghanéen a laissé ce 24 décembre sur son instagram. Et cela pour rendre un hommage à sa génitrice qui est décédée à l'âge de 73 ans, le samedi 22 décembre.

"C'est mon anniversaire et je devrais le célébrer avec toi, mais au lieu de cela je suis en deuil. Je pleure sans cesse, la personne même qui m'a donnée tant d'amour et de joie. Car je vois toujours le 24 décembre comme un jour pour t'exprimer ma reconnaissance et non me célébrer. Car tu as tant fais pour moi ".

C'est ce message extériorisant son état d'âme que l'ex-capitaine des Blacks stars du Ghana a laissé ce 24 décembre, sur son instagram. Et cela pour rendre un hommage à sa génitrice qui est décédée à l'âge de 73 ans, le samedi 22 décembre, juste après la commémoration de son anniversaire. Le footballeur explique qu'elle est décédée d'une courte maladie.

Avant de rappeler les beaux souvenirs récents qu'il garde de sa génitrice. "Cette journée n'a jamais été complète sans que je te montre à quel point je t'aime et que j'apprécie tout ce tu as fait pour moi. Il n'aurait pas eu d'anniversaire sans le baiser sur les joues".