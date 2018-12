Guinée: Des enseignants manifestant violemment dispersés par la police à Dabondy

Une centaine d'enseignants ont manifesté ce lundi 24 décembre 2018 pour protester contre la gestion de la grève par le gouvernement depuis l'ouverture de classes le 3 octobre. A l'aéroport international Conakry-Gbessia où ils ont entamé la marche, les enseignants protestataires ont poursuivi leur démarche jusqu'à Dabondy.

Dans ce quartier, au cœur de l'autoroute Fidel Castro, ils ont été violemment dispersés par un contingent de policiers. Ces derniers ont lancé de gaz lacrymogène avant de pourchasser les enseignants. Au cours de cette poursuite, plusieurs personnes ont été arrêtées. Certains journalistes ont été molestés, a constaté un reporter d'Aminata.com. A suivre.

