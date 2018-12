Soudan: Kibir préside une réunion préparatoire à sa visite à l'Ouest-Kordofan

Khartoum — 2O18 (SUNA)- Le Vice-président de la République, le Dr Osman Mohammad Yousef Kibir a présidé une réunion préparatoire à sa visite en Etat de l'Ouest-Kordofan et du Développement de cet Etat.

Le Ministre de l'Information, des Communications et des Technologies de l'Information, Bushara Jumaa Aror, a déclaré dans un communiqué de presse à l'issue de la réunion que la visite du Vice-président de la République commencerait demain, le Mardi 25 Décembre au cours de laquelle le Vice-président inaugurera un nombre de Projets de Développement et d'autres Projets.

Aror a déclaré que la réunion préparatoire incluait tous les Secteurs et Ministères concernés des domaines du Développement, à commencer par le Ministère de l'Education, de la Santé, de l'Elevage, de la Culture, du Tourisme, des Routes, des Ponts, du Pétrole, du Ministère de l'Information et des Communications et un nombre de Banques et d'organes du Système Judiciaire Compétents pour mettre fin à tous les Projets créés et achevés et que son Ministère s'emploie à Développer et à Renforcer le Réseau de Communication dans cet Etat afin de renforcer ses Efforts dans la Mise en œuvre du Gouvernement Electronique.