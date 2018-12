Algérie: Arrivée du premier voyage du train Coradia de la ligne Annaba-Tébessa

Tebessa — Le premier voyage du train Coradia, faisant la liaison entre les wilaya d'Annaba et Tébessa, est arrivé dimanche à la gare ferroviaire de Tébessa.

Sur le quai de la gare, les passagers rencontrés par l'APS ont exprimé leur satisfaction de pouvoir "enfin" voyager à bord du Coradia, se félicitant "des bonne conditions de voyage, le confort et les services de qualité proposés à bord de ce train". Ils ont également souligné l'impact de cet "acquis" qui renforce le secteur du transport ferroviaire.

Beaucoup de voyageurs ont indiqué que le Coradia "tombe à pic" avec les vacances scolaires et permet aux familles de se déplacer entre Annaba et Tébessa dans "de meilleures conditions" et "allégé la pression sur le réseau routier".

Pour le directeur central du transport des passagers à la Société nationale du transport ferroviaire (SNTF), Samir Gaamouri, le premier voyage de Coradia a été "une réussite", même si, a-t-il déclaré, "peu de voyageurs ont emprunté ce dimanche le train ".

Il a ajouté qu'à travers une bonne campagne d'information, le nombre de voyageurs par train sur la ligne Annaba-Tébessa "augmentera progressivement", indiquant que la SNTF proposera "plusieurs avantages" pour promouvoir la ligne.

Concernant l'horaire du train Tébessa-Annaba fixée à partir de 14h00, le responsable a indiqué que l'horaire a été choisie suite à "des études menées au préalable par la SNTF", indiquant "la possibilité de modifier cet horaire et d'inscrire un deuxième voyage pour la même ligne d'ici un mois".

Pour sa part, le directeur régional de la SNTF, Abderrazak Benbelgacem, a déclaré que cette nouvelle ligne s'inscrit dans le cadre du programme national devant relier toutes les wilayas de l'est du pays à Alger, précisant que le voyageur par le train Coradia depuis Tébessa peut rejoindre le train d'Annaba à Alger, qui démarre à 21h.

Selon les explications, le train Coradia, entré en exploitation commerciale dimanche, assurant deux voyages par jour sur la ligne Annaba-Tébessa, fait une halte dans la commune de Bouchegouf (Guelma) et les communes de Souk Ahras, M'daourouch et Oued Keberit, pour arriver à Tébessa. Le Coradia englobe 254 sièges, dont 60 places en première classe pour 895 DA et 190 sièges en deuxième classe à 730 DA, ainsi que quatre (4) réservés pour les personnes aux besoins spécifiques.