Cote d'Ivoire: Des images de Hamed Bakayoko en Père Noël inattendu à Abobo

Déguisé en père Noël, Hamed Bakayoko a effectué lundi 24 décembre 2018, des visites surprises dans plusieurs cours communes de la commune d'Abobo, dont il est le maire.

Ci dessous quelques images de cette tournée au cours de laquelle, il a communié avec les populations et procuré de la joie aux familles, particulièrement aux enfants et aux jeunes.

Le maire d'Abobo, le ministre d'État Hamed Bakayoko a fait don de cadeaux aux enfants du quartier Kennedy, dans la commune, le lundi 24 décembre 2018, en marge de la fête de Noël.

500 présents, de diverses natures, ont été offerts par le premier magistrat de la cité, à ceux qu'il considère comme étant les futurs cadres du pays et d'Abobo en particulier. Pour le ministre d'État Hamed Bakayoko, ce geste vise à permettre aux tout-petits de vivre une fête de Noël heureuse, en disposant de jouets à leur goût. Et par ailleurs, il s'agit de venir en appui aux parents dans l'exercice de leurs responsabilités de cadeauter leur progéniture en cette période. Outre la distribution de cadeaux, il a partagé des pop-corns et croquettes avec ses hôtes. Un geste pour lequel M. Oumar Bamba, parent de l'un des enfants cadeautés, a exprimé sa gratitude. «Merci infiniment au ministre Hamed Bakayoko pour sa générosité.

Il montre par cet acte qu'il est vraiment l'homme qu'il fallait pour Abobo. Heureusement que nous l'avons. Dieu soit loué ! Nous souhaitons qu'il le fasse chaque année et que sa générosité continue pour le bonheur des populations», a-t-il dit . Awa Coulibaly, élève en classe de CE2 dans une école primaire de la place et récipiendaire, son jouet en main, a dit être heureuse d'avoir eu de quoi pour célébrer la Noël. Pour cette année 2018, plusieurs arbres de Noël éclatés ont été organisés par le nouveau maire d'Abobo, dans différents quartiers de la commune. Ils ont permis à 2980 enfants âgés de 2 à 14 ans, dont 1513 garçons et 1467 filles résidant particulièrement dans des cours commune de recevoir des présents de la part du « Père Noël », le ministre d'État Hamed Bakayoko.