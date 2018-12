Cote d'Ivoire: Mabri Toikeusse candidat en 2020, selon l'ex député Dan Ouélo à Zan-Hounien

Une journée d'hommage au Président Alassane Ouattara a eu lieu à Zan-Hounien, un village du département de Danané, le samedi 22 décembre 2018.

Le ministre Albert Mabri Toikeusse, parrain de cette journée de reconnaissance au chef de l'État dénommée « Fête de la lumière Zan-Hounien 2018 », s'est fait représenter par son collaborateur Dan Ouélo Michel, ancien vice-président de l'Assemblée nationale.

Devant les populations de ce village et Diéty Félix, député de Danané sous-préfecture, Dan Ouélo Michel a fait l'historique de l'électrification de Zan-Hounien : » La fête de la lumière est l'expression de la gratitude des populations envers l'État de Côte d'Ivoire, parce que vous avez reçu l'électricité et vous avez un devoir envers ceux qui vous ont aidés en son temps. À cette époque, j'étais député, votre fils Bleu Bagui aussi. Le ministre Albert Mabri Toikeusse était le vice-président de la Banque africaine de développement (BAD) pour le compte de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que nous nous sommes réunis pour examiner les projets des villages tels que Bonta, Séileu, Zan-Hounien... Nous avons dressé la liste de tous les villages qui n'étaient pas électrifiés et nous avons confié leurs dossiers à Albert Mabri Toikeusse, qui s'est fait le devoir de les exposer devant les autorités de la BAD. Zan-Hounien n'a pas été électrifié par le Conseil régional même si le ministre Mabri en est le président. Mais en sa qualité de vice-président de la BAD pour la Côte d'Ivoire, il a mis tout en œuvre pour que tous les villages que nous avons identifiés soient pris en compte. C'est pourquoi vous avez facilement reçu l'électricité. Il est important que vous le sachiez. Votre fils Albert Mabri Toikeusse est candidat aux élections présidentielles en 2020. Des voix plus autorisées le diront, mais si les choses doivent changer, nous reviendrons vers vous pour vous informer. Le développement n'est pas l'affaire des politiques seuls, c'est pourquoi je demande aux cadres d'apporter leurs pierres à l'édifice. Si vous laissez la construction des écoles, des centres de santé dans les mains des politiques, cela peut prendre du temps ».

Le président de la Mutuelle de développement de Zan-Hounien, Boya Méto Roger et le doyen des cadres du village, Kapeu Anatole ont présenté deux doléances, à savoir la construction d'un dispensaire et la réhabilitation de l'école primaire du village. « Nous sommes en joie, parce que cela fait 40 ans que nous attendions la lumière. C'est désormais chose faite, grâce au Président Alassane Ouattara et au ministre Albert Mabri Toikeusse ».

En réponse, le député Diéty Félix a pris un engagement : » Je voudrais féliciter les cadres pour leur contribution au rayonnement de Zan-Hounien. Vous avez mon soutien. On dit souvent que le député n'a pas de budget pour les travaux de développement. Mais si vous nous avez élu, c'est parce que vous savez que nous pouvons faire quelque chose et nous nous efforcerons à le faire. Pour ce qui est de l'école, je vous demanderai de me faire parvenir un devis le plus rapidement possible « .

99 niches construites pour recevoir les compteurs

Les poteaux électriques sont visibles partout dans le village de Zan-Hounien. Selon Goué Roger, président des jeunes du village, les agents de la compagnie en charge de la commercialisation de l'électricité ont demandé aux populations de construire 99 niches dans lesquels les compteurs seront posés. « Les compteurs seront posés quand ils auront fini avec les villages qui ont reçu l'électricité avant nous. On nous demande de payer 11. 000 FCFA pour avoir un compteur, sinon certaines personnes ont payé plus cher. Donc nous les attendons ».