Cote d'Ivoire: L'UPCI encore en crise - Destitué après Gnamien Konan et Brahima Soro, Anicet Brou accuse

Anicet Brou, président de l'Upci, le parti politique fondé par Gnamien Konan, rejette sa destitution annoncée après une réunion de membres fondateurs de l'UPCI, au Hall des Sports de Treichville, dimanche 23 décembre 2018

Joint au téléphone, le lundi 24 décembre 2018, le vice-président du parti, et président de la jeunesse de UPCI, Koffi Serges a dit : « L'UPCI est composée de 7 membres fondateurs, qui ont signé le récépissé de destitution de M Soro Brahima. Sur les 7 membres fondateurs, 4 se sont réunis le Dimanche 23 décembre 2018, donc plus de 50% des membres fondateurs. M Anicet Brou a été convoqué à cette réunion, mais il ne s'est pas présenté. À la réunion des décisions ont été prises. Entre autres décisions, Anicet Brou a été demis de ses fonctions de président de l'UPCI. Un bureau politique sera organisé dans les jour à venir pour mettre en place les nouvelles instances dirigeantes de l'UPCI ».

Selon notre interlocuteur, Anicet Brou a violé les statuts du parti : « La procédure de prise de décision a été violée. Il agit de façon unilatérale sans tenir compte des statuts et règlements du parti (... ) Depuis qu'il a été porté à la tête du parti, il n'a pas eu d'activité UPCI. Les militants de l'UPCI ne sont pas saisis, ni informés des questions relatives au RHDP. Anicet Brou a fait preuve de ruse pour se positionner à la présidence du parti, sinon, il n'est ni membre fondateur, ni membre du directoire. Son objectif était de tuer le parti».

À la question de savoir si ce parti, va continuer dans cette vague de destitution, Koffi Serge a répondu ceci : « Nous n'allons pas aller de destitution en destitution. Nous n'avons pas encore trouvé la meilleur personne. Soro Brahima était un bon président. Le seul souci, c'était le RHDP. Anicet Brou est destitué pour son incompétence et la violation des textes.

Anicet Brou : « Je reste et demeure le président de L'UPCI »

« Ce sont des indisciplinés. Ils sont allés contre le RHDP aux élections locales. Ils ont été sanctionnés et relevés de leur fonctions. Depuis lors, ils ne participent plus aux activités de l'UPCI. Ces jeunes sont manipulés par l'honorable Bellemonde Dogo. C'est de la manipulation. Toutes les structures du parti sont en place. Le président de la République, le Premier Ministre et les autres présidents de Parti politique, membre du RHDP ont été saisis sur les actions de déstabilisation de l'honorable Bellemonde Dogo. Aucun membre fondateur de l'Upci ne manifeste. Sidibé Yacouba, membre fondateur et président d'honneur du parti est là. Les autres membres fondateurs ne sont plus du parti. Je demeure et je reste le président de l'UPCI », a contre-attaqué Anicet Brou, qui soupçonne la vice-présidente de l'Assemblée nationale ( que l'IA a tenté en vain de joindre ) de vouloir prendre le contrôle du parti, après avoir refusé d'affronter aussi bien Gnamien Konan que Brahima Soro.