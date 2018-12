Cote d'Ivoire: Amadou Koné - Le taux d'accident a progressé du fait des engins de deux roues-Cote d'Ivoire

Le lancement de la caravane nationale de sensibilisation sur la sécurité routière a été fait par le ministre des transports, Amadou Koné, lundi 24 décembre 2018, à Adjamé-Abidjan, en présence du ministre de l'équipement et de l'entretien routier Amédé Kouakou

Au cours de cette cérémonie, le ministre des transports, Amadou Koné a indiqué : « Comme chaque année à la veille des fêtes de fin d'année, nous nous retrouvons pour faire un bilan de l'année écoulée mais également pour voir les perspectives de l'année d'après. C'est vrai que la route tue beaucoup mais je voudrais me réjouir d'une chose, c'est qu'avec les sensibilisations qui sont faites par les responsables syndicaux, par les directions régionales des transports, par l'office national de la sécurité routière,nous avons constaté une baisse du taux de gravité des accidents de la circulation dus aux véhicules automobiles de 2017 à 2018 ».

Il a ajouté : « Le taux d'accident en Côte-d'Ivoire a progressé du fait des engins de deux roues qui ont plus fait d'accidents et tué. En lançant cette caravane de sensibilisation, je voudrais m'adresser à tous nos frères et sœurs de l'intérieur du pays qui utilisent abondamment les engins de deux et trois roues , leur lancer un appel à la prudence et au respect des normes de sécurité. Cela se fait aussi à un moment que nous jugeons opportun d'échanger sur les questions de sécurité sur nos routes. Parce qu'un chauffeur qui meurt au travail est une mort de trop, un passager que vous transportez qui meurt sur la route, c'est une famille, une communauté et le pays qui est endeuillé. Lorsque vous avez trop d'accidents mortels, c'est l'économie du pays qui en prend un coup important. Sur l'instruction du Président de la République et du Premier ministre, nous profitons de cette occasion pour lancer le message du gouvernement. Le message à la prudence sur nos routes, au respect du code de la route, de toutes les instructions qui sont données quant à l'état des véhicules. Nous voulons que vous et nous fassions des fêtes dans la joie et dans la gaité en famille ».

Amadou Koné s'est dit heureux du travail abattu par le ministre Amédé Kouakou, celui de doter notre pays en infrastructure de qualité qui a permis et permettra de sauver des vies. Pour l'année 2019, il est prévu de profiler les pistes rurales à hauteur de 40.000 km. Il a demandé « aux gestionnaires d'entreprise de transport de donner des véhicules de bonne qualité aux chauffeurs, les moyens pour entretenir les véhicules et d'être professionnels (... ). Il faut créer des entreprises de transport et nous allons vous accompagner. Sans vous il n'y a pas d'économie ni de vie. Que 2019 soit une année de sécurité routière, nous allons nous rencontrer régulièrement et rendre opérationnelle la commission nationale de sécurité routière ».

Il a signifié que les entreprises bénéficiaires des exonérations sont les entreprises de transport agrées. C'est pourquoi il a demandé aux gestionnaires de transports de se constituer en entreprise.

Ibrahim Diaby, Directeur général du haut conseil du patronat des entreprises de transport routier en Côte d'Ivoire , a mentionné : « Le transport routier est une profession extrêmement difficile et qui procure la joie quand il le faut. Nous vous exprimons toute la renaissance de la grande famille des transporteurs pour ce sujet (... ). L'un des facteurs des accidents demeure la route ».

Farikou Soumahoro, Maire d'Adjamé a quant à lui salué la tenue de cette rencontre dans sa commune. Il a indiqué que c'était la première personnalité du gouvernement à fouler le sol de sa commune après sa prise de fonction le jeudi 13 décembre 2018.