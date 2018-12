Algérie: Prise en charge des personnes âgées - Eddalia souligne l'importance de la rencontre d'information

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a mis en avant, lundi à Alger, l'importance de l'organisation de la première Journée d'information sur "les dispositifs sociaux pour la prise en charge des personnes âgées", en vue de vulgariser, "les efforts fournis en matière de protection de cette catégorie de la société, à travers les différents dispositifs et mécanismes sociaux prévus par la loi, dans une perspective multidimensionnelle".

Supervisant le lancement de cette rencontre organisée sous le slogan "ensemble pour garantir une meilleure vieillesse", la ministre a précisé que lumière sera projetée, lors de cette rencontre, sur "l'ensemble des dispositifs mis en place en vue de sauvegarder la dignité de la personne âgée, sur leurs objectifs humains et sociaux et les résultats escomptés de leur aboutissement ".

A ce propos, elle a souligné que les subventions financières mobilisées par l'Etat pour consacrer le caractère social connaissaient une croissance continue chaque année, au profit de toutes les catégories des démunis, y compris les personnes âgées.

La ministre a estimé que cette rencontre se veut également une opportunité pour les chercheurs et experts pour mettre en relief les points " faibles et forts relevés dans les législations et lois régissant l'action sociale, d'exprimer leurs avis en toute objectivité et de soumettre des propositions constructives qui assurent la continuité de la communication entre les franges de la société et qui garantissent son adhésion et sa solidité pour faire face à tous les défis et les difficultés".

Il est également question d'échanger les opinions avec tous les concernés en vue de développer les outils et améliorer la performance afin de parvenir à un service de qualité au profit de cette catégorie et de consacrer le principe de jouir de la vie et du bien-être à chaque personne âgée, au même pied d'égalité, avec toutes les franges de la société", a soutenu la ministre.

Dans ce cadre, Mme Eddalia a réaffirmé " l'attachement de l'Algérie à préserver la famille de tous les fléaux sociaux, et ce à travers la consécration, par le législateur, du principe de cohésion et de solidarité entre ses membres, sans omettre les droits et la mise en place de peines suite à la violence, l'exploitation ou à l'abandon des ascendants, y compris la personne âgée, citant à ce propos, l'article 72 de la Constitution révisée en 2016, initié par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika" qui a stipule que "la famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société (...), la famille et l'Etat protègent les personnes âgées".

Le législateur a tenu , d'après la ministre, " à faire de la famille un espace pour développer les liens de l'union, la solidarité, la bonne entente et l'élimination des maux sociaux, conformément aux articles 2 et 3 de la loi n 84-11 portant Code de la famille modifié et complété qui stipule dans son article 77 que l'entretien des ascendants incombe aux descendants et vice-versa, selon les possibilités les besoins et le degré de parenté dans l'ordre successoral".

"Les réformes sociales et législatives qui ont été couronnées par la promulgation de la loi n 12-10 en 2010 relative à la protection des personnes âgées et ses textes réglementaires, ont jeté les bases pour la mise en place des dispositifs d'application visant à assurer les conditions appropriées permettant à la personne âgée de vivre une vie stable en milieu familial", a souligné Mme Eddalia, soutenant que ces dispositifs valorisent les valeurs humaines de contact intergénérationnel, le renforcement du tissu familial social et sa protection de toutes coutumes et pratiques étrangères à la société".