Algérie: Reddition d'un terroriste à Tamanrasset et découverte d'une cache de munitions à Bordj Badji Mokhtar

Alger — Un terroriste en possession d'une arme s'est rendu dimanche aux autorités militaires de Tamanrasset, alors qu'une cache de munitions a été découverte le même jour à Bordj Badji Mokhtar, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts permanents des Forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, hier 23 décembre 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset, dans la 6ème Région militaire. Il s'agit du dénommé Tabra Boubakr, dit "Zi", qui avait rallié les groupes terroristes en 2016. Ledit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de cinq (05) chargeurs garnis de munitions", précise la même source.

"Dans le même contexte et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 23 décembre 2018 lors d'une opération de fouille et de recherche à Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), une cache de munitions contenant quatre (04) roquettes de BM-21 de calibre 122 mm, quatre (04) roquettes de RPG-7, deux (02) grenades et des outils de détonation", ajoute le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a intercepté, à Tamanrasset (6ème RM), 23 orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain, 4 motocyclettes, 10 groupes électrogènes et 7 marteaux piqueurs", tandis que des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont mis en échec, à Oran (2ème RM), des tentatives d'émigration clandestine de 67 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale".