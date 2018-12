Seychelles: Nouvelle étude des larves de corail des Seychelles et de la région ainsi que leur connectivité

La cartographie de la connectivité corallienne à travers les Seychelles et l'identification des récifs clés fournissant les larves de corail dans la région sont deux éléments d'un nouveau projet entrepris par une étudiante britannique de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni.

April Burt, qui a travaillé comme coordinatrice de projet à la Seychelles Islands Foundation (SIF), mène le projet dans le cadre de son doctorat, un diplôme supérieur décerné à des personnes qui ont mené des recherches approfondies sur un sujet particulier.

Le projet «consiste simplement à prendre une petite partie de la colonie corallienne et à la stocker dans de l'éthanol avant de la renvoyer aux laboratoires d'Oxford. Une fois dans le laboratoire, je procéderai à une analyse génétique », a déclaré Mme. Burt à la SNA.

Mme. Burt a ajouté que la recherche comprend la collecte d'un ensemble d'échantillons de corail du plus grand nombre possible de récifs aux Seychelles. À ce jour, elle a prélevé des échantillons sur six sites proches des îles granitiques et elle collecte actuellement des échantillons sur l'île isolée d'Aldabra, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

«Si nous savons quels récifs sont les récifs« parents »les plus importants, nous pourrons alors mieux comprendre comment allouer des ressources et une protection là où elles seront les plus utiles. Ceci est extrêmement important pour informer d'une gestion efficace des récifs des Seychelles, sur lesquels repose son économie bleue », a déclaré Mme. Burt.

Mme. Burt collaborant avec des agents de l'Autorité des parcs nationaux des Seychelles pour collecter des échantillons sur île Coco. (Seychelles Islands Foundation) Photo License: CC-BY

Avec une zone économique exclusive de 1,4 million de kilomètres carrés, les Seychelles, un groupe de 115 îles situées dans l'océan Indien occidental, dépendent en grande partie des ressources provenant des eaux environnantes. La pêche est le deuxième contributeur à l'économie de la nation insulaire.

Environ 15% des 95 000 habitants seychellois pratiquent la pêche et des activités liées à la pêche, ce qui fait de la subsistance des coraux un facteur important.

Mme. Burt a déclaré que le projet "aidera à fournir des informations sur l'impact actuel du changement climatique sur les coraux, tel que le blanchissement des coraux".

À la suite du blanchiment massif des coraux résultant du phénomène El Niño de 1998, plusieurs organisations se sont montrées très actives dans la protection des récifs coralliens.

En 2010, Nature Seychelles - une organisation de premier plan pour la protection de l'environnement - s'est lancée dans le premier projet de restauration de corail à grande échelle appelé Reef Rescuers aux Seychelles.

En choisissant les fragments de coraux qui avaient survécu aux effets destructeurs des conditions météorologiques perturbatrices causées par le phénomène, un groupe d'écologistes marins s'est lancé dans la création d'une pépinière sous-marine où neuf types différents de coraux juvéniles ont été plantés et élevés sur des cordes pendant presque une année, connue sous le nom de «méthode du jardin corallien».

Mme. Burt a déclaré que ce projet est vraiment collaboratif et qu'elle a reçu une aide considérable de plusieurs organisations pour faciliter les visites de sites et les collections.

"J'espère pouvoir continuer à collecter des échantillons et je suis reconnaissante de toute assistance pour que cette étude optimise son utilité pour les praticiens de la gestion des îles à travers les Seychelles", a-t-elle déclaré.