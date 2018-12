Congo-Brazzaville: Chambre de commerce - Lancement du programme "Bomoko" 2019

Le nouveau programme de l'espace de formation, d'échange et de partage entre les PME/PMI et les grandes entreprises de Pointe-Noire a été présenté et lancé le 22 décembre.

Inauguré en octobre dernier avec la société Air liquide, le dispositif Bomoko a été présenté par Luc Kondji, conseiller d'entreprises à la Chambre de commerce. Mis en place pour apporter des réponses aux préoccupations des entreprises, il s'agit d'un espace destiné à la formation, au partage et à l'échange par groupe (de quinze à vingt personnes), le troisième vendredi de chaque mois, des PME/PMI par les cadres des grandes entreprises de la place.

Modèle français adapté aux réalités congolaises, Bomoko, a souligné Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la chambre de commerce, est un réseau devant permettre de rompre l'isolement de l'entrepreneur, du porteur de projet. Un moyen pour les mettre en relation, auquel s'est jointe la société de téléphonie mobile MTN Congo qui s'est engagée à animer des ateliers et également proposer des solutions à certaines problématiques des entreprises durant toute l'année 2019 (soit un total de douze formations).

Dans ce cadre, MTN a animé son premier atelier de développement commercial en faveur de quinze transformateurs de l'agro-industrie (fruits et légumes). Celui-ci a porté sur une application mobile business gratuite qu'elle a créée et intitulée MTN Visa, en vue d'accompagner les PMI/PMI dans leur croissance à travers le digital. Cette application a l'avantage de leur donner plus de visibilité (grâce à la présence d'un annuaire qui permet de les localiser), de communiquer rapidement et de créer une chaîne de valeurs.

Donnant la raison de la mise à disposition de cet outil aux entreprises et de leur engagement à les former, Kady Doray, pré-sales EBU de MTN, a indiqué : « Nous avons pensé entrer dans le digital avec les entreprises, d'où la création de cette application. Notre ambition, c'est de voir les entreprises que vous êtes se développer. Nous vous apportons ces outils car, vous devez grandir pour que nous puissions apporter les solutions dont vous aurez besoin demain». Elle a conseillé aux participants de faire usage du numérique, outil efficace pour se développer, de travailler en réseau et chercher à avoir la bonne information parce que, selon elle, «pour aller loin il faut être ensemble, créer une chaîne de valeurs », ajoutant: « On peut être une petite structure et devenir grande en ayant la bonne information. Même en période de crise, il y a des personnes qui percent et cela n'est pas impossible, il suffit d'avoir les outils».

Les échanges qui ont suivi ont porté sur les propositions de solutions aux aspects liés au développement commercial, aux actions d'organisation et de structuration ainsi que sur les difficultés auxquelles sont confrontés les transformateurs agroalimentaires qui ont été aussi invités à créer une relation entre leur clientèle et leur logo ou marque. Didier Sylvestre Mavouenzela leur a aussi suggéré de se réunir pour trouver des solutions sur des problématiques comme celle relative à l'emballage. Il les a invités à être rigoureux sur la qualité de leurs produits et sur la notion de ponctualité.

Outre l'atelier avec les transformateurs de l'agro-industrie, les autres formations qui seront assurées par MTN Congo en 2019, de janvier à novembre, porteront sur les boutiques et shop (vente vêtements, objets de luxe et accessoires), les instituts de beauté (cosmétique, couture et coiffure), le courtage et agences générales d'assurances, l'agriculture et l'élevage, la petite industrie (fabrication des détergents, produits chimiques et articles en aluminium, fer, plomb... ), la menuiserie industrielle et ébénisterie, la restauration, les grandes écoles et centres de formation, les travaux de maintenance et entretien, le conseil en gestion, la pâtisserie.