Congo-Kinshasa: Respect des engagements

Les élections pour une alternance pacifique et démocratique en République démocratique du Congo ont de difficulté pour se tenir. Elles ont été reportées à trois reprises : 2016, 2017 et en 2018, cette fois pour une semaine seulement, à la demande du pouvoir organisateur, la Commission électorale nationale indépendante qui a marché sur sa propre loi électorale.

Une particularité : alors que la loi veut que la campagne électorale s'arrête 24 heures avant le jour des scrutins,

La Céni a fait arrêter la campagne neuf jours avant, non selon la loi, mais selon un communiqué du gouverneur de la ville de Kinshasa. Un communiqué qui a plus de force qu'une loi ? Même si elle a été appuyée par le Ministère de la Justice.

Dans le contexte des élections où plusieurs acteurs sont engagés, une telle décision aurait dû faire l'objet d'un consensus sanctionné par une déclaration signée par tous et qui deviendrait la loi des parties.

Qu'à cela ne tienne. Le peuple congolais qui a encore confiance en la Céni et lui voue encore du respect en tant que pouvoir organisateur des élections, lui accorde un sursis. Le calme apparent affiché jusqu'ici a tout l'air d'un piège, comme tous ceux qui sont régulièrement mis en place pour faire échouer la tenue des scrutins dans l'objecti de provoquer des troubles dans le pays, pour faire reculer encore son développement déjà mis à mal par des politiques hasardeux, sans plan de développement dans un domaine précis. Sauf du saupoudage.

Ainsi un quatrième report serait de tous les dangers. C'est dire que pour les élections du 30 décembre tant attendues depuis trois ans, le peuple congolais exhorte le président de la Commission électorale nationale indépendante à respecter ses engagements et à lui renvoyer l'ascenseur du respect qu'il lui doit : organiser coûte que coûte les élections le 30 décembre 2018 et ainsi éviter que le sang des innocents coule de nouveau et retombe sur lui.

Une politique de haine et de tricherie est plus destructive que celle d'amour, surtout pour un pays dont on a la passion.