Guinée: VIH/SIDA - Des chiffres qui font froid dans le dos

Alors que décembre est un mois consacré à la lutte contre le Sida, les professionnels de la santé viennent de tirer la sonnette d'alarme sur l'épée de Damoclès qui pèse sur la Guinée en matière de santé génésique.

Issa 2 Diakité coordinateur régional de la Lutte contre le SIDA égrène des chiffres qui font froid au dos. En introduction, il annonce que le VIH est de type généralisée en Guinée, ce qui signifie que la maladie touche toutes les couches sexuellement actives de 15 à 49 ans.

« ... au plan national le taux est de 1,7 ça veut dire que sur chaque 1000 personnes 17 sont infectées par le sida.

La séroprévalence aussi se présente avec des disparités régionales, ça veut dire que plus on est dans les zones urbaines ce taux augmente. Par exemple dans la zone spéciale de Conakry on est à 2,7%.

Au niveau de la région de Labé on est à 1,6%, c'est à dire chaque échantillon de 1000 personnes, 16 sont potentiellement atteintes.

Les zones urbaines représentent des taux supérieurs à 2,7 et les zones rurales 1,2.

Au niveau de la catégorie sexuelle aussi,le sexe masculin est de 1,2% et le sexe féminin 2,1, presque le double, c'est pour dire que le VIH en Guinée est plus féminin que masculin.

Dans les différentes régions administratives Mamou et Kankan présentent les chiffres les plus alarmants et les zones minières... »

L'enquête Spectrum réalisé en 2016 donne une population atteinte se chiffrant à136782 dont 83299 femmes soit les 2/3.

Chez les femmes enceintes le taux est de 3,56 soit trois fois plus que le taux d'infection moyen.

La même enquête révèle que les professionnels du sexe figurent au panthéon du risque avec une dangerosité multipliée par 10, suivi des homosexuels qui représentent 56,6%,le taux de séroprévalence est de 9,4 en milieu carcéral.

Autres catégories potentiellement dangereuses, les pêcheurs, miniers et forces de sécurité.