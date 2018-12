Guinée: Le président du CPUG, le Dr Ibrahima Sacko et la vision politique du parti présenté aux militants.

Samedi 22 décembre 2018, le parti du Changement Progrès Unité pour la Guinée (CPUG) a tenu son assemblée générale hebdomadaire à son siège au quartier CBG dans la commune de Dixinn. A cette occasion, le président du parti le Dr Ibrahima Sacko, la vision politique du parti et ses principes ont été présentés aux militants et sympathisants dudit parti.

Au cours de cette rencontre, des responsables se sont largement prononcés sur la situation sociopolitique du parti. Lors d'une interview qu'il a accordée à notre rédaction, l'administrateur général du parti nous a indiqué les raisons pour lesquelles il a décidé d'appartenir à ce jeune parti politique créé par des jeunes guinéens patriotes, parti qui selon lui, est un parti d'unité nationale,un parti trans-ethnique, pour toutes les guinéennes et Guinéens de la nation.

« A un certain niveau, il est important de prendre sa responsabilité. Cela est possible pour tout guinéen.Nous sommes tous guinéens, nous vivons ce que traverse le pays. Il est donc important pour tout guinéen à un certain niveau de sa vie de prendre sa responsabilité et d'appartenir à un parti politique. Un parti politique dont la personne se retrouve et personnellement,je me retrouve vraiment dans la vision politique de M. le président Ibrahima Sacko,président du parti CPUG », a déclaré Ahmed Sano.

Plus loin, il s'est accentué sur certains éléments essentiels de cette rencontre : « Nous avons tenu cette assemblée générale de ce samedi avec pour objectif de lancer cet appel à toutes les guinéennes et guinéens, de présenter le président du parti et la vision politique du parti CPUG ainsi que ses principes. Le président du parti tient aux questions d'éthique.Donc, il est question que les militants, les cadres, les sympathisants qui nous accompagnent, soient vraiment épris de ses principes, qui ne sont autres que l'intégrité, le sérieux, la compétence qui est d'ailleurs au cœur de sa stratégie. Donc, il veut des cadres, des guinéens sérieux et compétents qui soient à ses côtés et pousser notre noble combat pour que nous soyons au rendez-vous ».

Concernant l'attente de la population en 2020 avec le parti Changement Progrès Unité pour la guinée (CPUG), M. Sano a souligné que la population guinéenne doit s'attendre à un changement et ce changement est dans le style, dans le comportement de son leader parce qu'un grand entrepreneur, un grand homme d'affaires qui a réussi son entreprise, « nous nous sommes dit que c'est un modèle pour nous qui pourra effectivement être un modèle pour le développement socioéconomique de la Guinée en 2020 ».

A une année de l'élection présidentielle en Guinée, nous enregistrons la création de plusieurs partis politiques pour conquérir le fauteuil présidentiel en 2020.