Algérie: Le dossier pour le classement du couscous au patrimoine mondial déposé à la fin mars

Alger — Le dossier pour le classement du couscous au patrimoine de l'humanité devra être déposé avant la fin mars 2019 auprès du Comité d'évaluation de l'Unesco au nom de quatre pays maghrébins, a indiqué lundi à Alger le directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique (CNRPAH).

Farid Kherbouche, qui s'exprimait à l'issue d'une réunion de préparation du dossier tenue au siège du centre, a précisé que le dossier de classement de ce plat millénaire et très populaire dans le Maghreb était en cours de finalisation.

La réunion, la deuxième du genre depuis mai dernier, a regroupé un collectif d'experts et de représentants des ministères de la culture et du patrimoine de Tunisie, de Mauritanie et du Maroc en plus de l'Algérie, représentée par le directeur du CNRPAH et le chercheur et ex directeur du centre, Slimane Hachi.

Les travaux qui se poursuivent mardi sont consacrés à la rédaction du dossier et à la finalisation du reportage vidéo devant accompagner la demande de classement du couscous comme élément commun aux quatre pays.

Présent à la réunion, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a déclaré que la rencontre du collectif des spécialistes maghrébins du patrimoine était une "prise de conscience commune" et un "pas positif" en vue de la préservation de ce patrimoine culinaire commun aux pays du Maghreb.