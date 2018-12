Cote d'Ivoire: Abidjan, Perle de lumières 2018 - Beugré Mambé donne le sens des illuminations festives

document

La 8ème édition du festival Abidjan, Perle de lumières a été lancée, le vendredi dernier, au Plateau, en présence de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, marraine de l'événement. Gouverneur du District d'Abidjan, le ministre Robert Beugré Mambé a expliqué, au cours de cette cérémonie, le sens de ces illuminations festives. Nous vous proposons l'intégralité son discours

Madame la Première Dame Votre présence, chaque année, à la cérémonie de lancement de la fête des lumières d'Abidjan est un motif de satisfaction en même temps qu'elle décline une joie immense en nous. Cette présence donne de la noblesse à la fête des lumières d'Abidjan qui ouvre les festivités de fin d'année.

Le thème des illuminations 2019 est la réconciliation. En effet la réconciliation est un instrument qui alimente la cohésion dans les relations intra-familiales, inter-familiales, intra-régionales, inter-regionales, intra-nationales et internationales. La compréhension de ce thème va s'appuyer sur le symbolisme du sapin géant.

Ce sapin est une belle figure géométrique qui, regardée par le sommet, c'est-à-dire par projection en plan, donne un cercle dont les rayons se diffusent sur le périmètre du cercle, en nombre infini. Tous les rayons autour du cercle convergent vers un seul point immobile. C'est le centre. Ce cercle et son centre, ramenés à la situation des hommes, nous enseignent que les hommes sont divers et nombreux.

C'est dire que nous sommes nombreux, chacun avec sa spécificité. Mais ce qui nous réunit, c'est le centre, c'est Dieu. Tout comme les rayons du cercle partent du centre, tous les hommes créés à l'image et à la ressemblance de dieu, partent de dieu et sont unis en Dieu par Dieu. A moins qu'il y ait une autre humanité inconnue de Dieu.

Nous n'avons pas d'autre choix que d'être ensemble, vivre dans la solidarité et l'harmonie. La réconciliation est donc triviale du fait de notre émanation divine. En observant le sapin géant, on se rend compte que, l'homme, placé à la base, perçoit ce qui est à sa portée et voit l'horizon en oblique.

Placé au sommet, il voit une réalité plus large et plus diversifiée. Il voit le lointain à l'horizontal. Si le point du sommet est Dieu alors plus on s'approche de Dieu, plus notre cœur est plus noble, notre intelligence plus noble et plus nous nous ouvrons au plus grand, et plus nous sommes artisans de la réconciliation.

Les couleurs de ce sapin géant rappellent les couleurs Orange Blanc Vert du drapeau national, instrument fédérateur de notre unité. Vive la réconciliation entre tous les fils et filles de Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire.

Bonne fête de la lumière.

Bonne et heureuse année 2019 par anticipation.

Je vous remercie.