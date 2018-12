Tunisie: Le jeu qui ne tue pas le jeu...

Résumer le parcours du Club Africain aux périodes de déboires qu'il a connues ces derniers temps serait un jugement infondé. L'on sait que le public clubiste peine encore à croire que tout cela ait pu se produire, ou encore que l'équipe ne parvienne pas toujours à enrayer les dérives et les insuffisances qui ne cessent de marquer son rendement. Mais le CA fait en fait aujourd'hui une période canon. Tout en commençant à relever la tête, il semble retrouver le beau jeu.

Il est difficile de traduire tout cela avec des mots. Ça n'aurait pas pu marcher mieux. Dans un style qu'il n'aurait jamais renié, il fait actuellement ce qu'il sait faire de mieux. Ses « performances » de ces derniers temps, en compétition nationale ou continentale, flirtent avec le retour aux sources et on ne peut qu'être en admiration devant la justesse et l'inspiration de tout ce qui est entrepris. Avec une prestation digne des meilleurs, le CA prend aujourd'hui une nouvelle dimension. Qui plus est, dans les matches chocs et face à des adversaires de grande envergure. C'est à se demander si autant de contraintes et d'opposition ne rendraient pas justement l'équipe aussi forte et tellement déterminée.

Le plan de redressement se déroule sans accroc pour des joueurs qui font de plus en plus gagner leur équipe sur des exploits individuels ou collectifs. Pour magnifier, pour certains, leur incroyable talent. Ils ne manquent pas ainsi à signer des accomplissements et des hauts faits dont ils pourront être les seuls à connaître le secret.

Oui, des talents clubistes émergent et l'histoire commence à reprendre son cours. Des talents qui se situent si bien dans l'espace et dans le temps, qui créent la complémentarité des gestes et des positions. Des talents qui donnent au jeu une tout autre tonalité. Le jeu pour le jeu, le jeu qui ne tue pas le jeu. Mais également la capacité générale à gérer une série de matches avec aisance, variété et supériorité. Autrement dit, l'équipe commence à retrouver de l'équilibre et de la justesse souhaités, de la solidité nécessaire, de la force mentale indispensable, et surtout de la persévérance dans le rendement.

Il ne faut pas cependant oublier que ce qui reste à faire est encore plus important. Les joueurs, le staff technique et les responsables doivent en être plus que jamais conscients. Un signe de vigueur et de vitalité. Cela s'inscrit dans le droit fil des exigences des nouvelles étapes, se devant de ce fait de garantir le grand cheminement.

On le sait déjà, de tout temps, les joueurs clubistes ont été de très bons manieurs de ballons. Cette tradition avait notamment permis à l'équipe d'avoir une bonne possession du jeu, des latéraux et excentrés ultra offensifs, qui participaient activement et sans relâche aux actions offensives. Et, bien entendu, des individualités dont on scrute les moindres faits et gestes. Le tout, une équipe bien organisée dans les différents compartiments du jeu, prête à saisir la moindre occasion pour rendre le match électrique.

Le statut du CA a été, et il le restera certainement toujours, celui des grandes équipes. Si l'on ne manque pas de relever des imprécisions, des imperfections, du reste plus ou moins défaillantes, l'équipe peut se donner le droit, mais aussi le devoir, de présenter une belle copie. Ses joueurs ne peuvent jamais aspirer à autant de performances sans se battre. Sans avancer résolument dans le parcours qu'ils se doivent de tracer. Bousculer l'ordre établi, à la vitesse de sportifs pressés de réussir. On sent que l'effort compte beaucoup ici et plus qu'avant. Cela témoigne de personnalités affirmées et d'un caractère bien trempé. Ils commencent ainsi à surfer sur la vague des succès. Ils commencent aussi à se rapprocher de la brigade d'exception qui fait la pluie et le beau temps.