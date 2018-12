Tunisie: «Tunisie, une révolution en terre d'Islam», de Yadh Ben Achour

A l'ouverture de cette rencontre, Taoufik Aloui, directeur général de l'Institut de traduction de Tunis, a tenu à saluer son auteur, Yadh Ben Achour, pour avoir déployé tous les efforts en vue de faciliter le travail de la traduction du début jusqu'à sa fin, tout en exprimant toutes ses considérations à Fathi Belhaj Yahia pour les subtilités de son travail de traducteur et son excellente maîtrise de la langue arabe.

Amel Grami a, quant à elle, précisé que : «Tunisie, une révolution en terre d'Islam» est un ouvrage qui fait mal à sa lecture, car il nous place en face de notre dure réalité marquée par les événements que nous avons vécus et continuons à vivre encore.

En analysant cet ouvrage, Amel Grami a précisé, «qu'en plaçant la Tunisie à la tête du titre de son ouvrage, l'auteur souligne la centralité de notre pays, dans les événements qui ont secoué le monde arabe et le caractère spécifique de la révolution tunisienne».

Il s'agit d'une exception en terre d'Islam, d'un repère pour tous les politiques, le centre de tous les événements et le siège des mouvements modernistes.

En mentionnant aussi le terme de révolution dans le titre de son ouvrage, poursuit Amel Grami, l'auteur signe de prime abord que les événements survenus en Tunisie étaient bel et bien l'expression d'une véritable révolution indiquant à ce sujet que le livre contient plusieurs analyses et données historiques en guise de preuves et qui contredisent les sceptiques.

Amel Grami rappelle, par ailleurs, que l'utilisation du concept de «Terre d'Islam» par l'auteur est loin d'être fortuite, tant il s'agit d'une réponse adressée à l'Occident qui s'efforce de nous réduire au statut de simple recycleurs de sa pensée et ses expériences.

La révolution a-t-elle déclaré est une leçon venant des terres d'islam. Il ne s'agit point d'islam en tant que religion, mais histoire, civilisation et pratique. Dans son ouvrage, l'auteur part de plusieurs approches se basant sur une approche critique très audacieuse.

La classification de ce livre est difficile à établir, précise-t-elle, car il emprunte son style du récit, dans une évocation des faits, sans se départir de la réflexion et de l'analyse. Plus qu'un livre, il s'agit bel et bien d'un témoignage sur la Tunisie et sa révolution.