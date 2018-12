Cote d'Ivoire: RHDP - Le "PDCI\RDA renaissance" est là !

La Patinoire de l'Hôtel Ivoire a refusé du monde, hier. Combien étaient-ils 5000, 6000, 10 000 ? Personne ne peut l'estimer exactement. Toujours est-il que pour sa sortie officielle, le mouvement des signataires de la déclaration.

« Pas de rupture » a largement réussi le pari de la mobilisation. Ce mouvement qui a pour slogan « Je suis PDCI-RDA, je dis « Non » à la rupture », a désormais un nom. « Notre mouvement s'appelle le PDCI-RDA Renaissance », a lancé le Viceprésident de la République, Daniel Kablan Duncan, principal initiateur du mouvement. Accompagné du Gouverneur du District d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, Théophile Ahoua N'Doli, Patrick Achi, les ministres Albert François Amichia, JeanClaude Kouassi, Raymonde Goudou, Pascal Abinan et Richard Alain Donwahi, Daniel Kablan Duncan a rappelé les idéaux et les valeurs prônés par le nouveau mouvement, qui sont la paix, le dialogue et la tolérance.

Pour l'ancien Premier ministre, par ailleurs premier Viceprésident du PDCI-RDA, les nombreux résultats positifs obtenus par son parti au sein du RHDP plaide en défaveur de la rupture. Il a rappelé que l'expérience d'une telle éventualité a été amère pour le PDCI et pour les enfants de Félix HouphouëtBoigny.

Aussi, à ses yeux, la création de ce mouvement vient-elle à point nommé afin de faire en sorte que la division et la désunion qui a tant fait du mal dans les rangs des Houphouëtistes ne se répète plus. « Plus jamais ça ! Nous sommes pour l'unité, pour la paix et le dialogue. Nous refusons fermement la rupture du PDCI-RDA avec les autres partis politiques membres du RHDP.

Nous disons « Non » à la rupture », a-t-il martelé. Avant de lancer cet appel : « Non à la rupture, mais oui au dialogue, à la paix et au développement, Il est temps de renouer avec le goût du dialogue, de la discussion et de la paix ». Aussi, selon lui, le lancement du mouvement « PDCIRDA Renaissance » est une réponse au moment où le pays s'interroge et s'inquiète face à l'avenir.

Avant lui, le porte-parole des jeunes, Brou Ange Duval, avait rappelé que la jeunesse du PDCI-RDA affirme son adhésion totale à la philosophie du mouvement et se dit prête à sillonner tout le pays pour mener le combat de la paix, qui est aussi celui du développement.

La porte-parole des femmes du mouvement, Mme Djédjré Wassia, membre du Grand conseil, a pris la parole pour plaider pour le retour du dialogue entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. « Comment imaginer que nous pourrions alors demeurer impassibles devant l'amoncellement de nuages sur notre avenir, celui de nos maris, de nos enfants, de notre pays ? », a-t-elle interrogé.

Avant d'ajouter : « C'est pourquoi, nous, femmes de Côte d'Ivoire et du PDCI-RDA, vos mères, vos épouses, vous sœurs, vos filles et petites-filles, nous vous disons à cette tribune, avec ardeur et foi, tel Saint Jean-Baptiste dans le désert : ne rompez jamais le dialogue et entendez-vous pour maintenir la paix à tout prix ».

Le représentant des élus, le député Faustin Aboh a, pour sa part, insisté sur la nécessité du PDCI-RDA de demeurer ensemble avec les autres partis politiques du RHDP. « Les attentes des citoyens de Côte d'Ivoire et leur aspiration immense est de voir leur avenir continuer à se reconstruire, dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu depuis 2011.

Le doyen Yaya Dembélé, au nom des membres du bureau politique, est revenu sur les raisons qui motivent la création de ce mouvement et leur attachement au PDCIRDA dont ils demeurent militants. « Il ne s'agit pas ici de nous dédire, mais de réaffirmer, par notre adhésion au mouvement, la position modérée selon laquelle il faut toujours laisser la porte ouverte au dialogue.

Les enjeux et les défis pour la paix auxquels nous nous trouvons confrontés doivent nous maintenir dans l'esprit du dialogue avec nos frères et sœurs de l'alliance des Houphouëtistes », a-t-il justifié. A cette rencontre, étaient présents Laurent Dona-Fologo, de nombreuses personnalités et cadres du PDCI-RDA.