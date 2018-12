Tunisie: Les professionnels cassent les prix !

Au stand de la société de tissage-velours, «Stivel» sise à Monastir, le visiteur peut acquérir des tissus d'ameublement haut de gamme en velours ou tissés au jacquard qui servent à couvrir les salons, les salles à manger, les chambres à coucher.

A remarquer que des nouveautés concernant l'innovation dans le domaine du design esthétique ont été introduites dans la conception de ces tissus. Ce stand comporte aussi des tapis et des rideaux de qualité vendus à des prix très étudiés.

Nouvelle tendance

Au stand de la société de fabrication des meubles et de l'ameublement sise à Sfax, le visiteur peut remarquer un salon nouvelle tendance recouvert de velours anti-taches, composé de deux canapés à 3 et 2 places, d'un pouf, d'une table basse et de coussins de diverses dimensions. Le tout est vendu au prix promotionnel oscillant entre 1.500 et 2.600 D. Ce stand comporte aussi une salle à manger dotée d'une table, de 6 chaises, d'une argentière, d'un buffet muni d'un miroir, vendue au prix promotionnel de 2.600 D, une chambre à coucher pour adultes composée d'un lit, de 2 tables de nuit, d'une coiffeuse, d'un dressoir, d'un bloc de tiroirs de rangement, vendue au prix de 3.000 D et une chambre à coucher pour enfants composée d'un lit, d'une table de nuit, d'un dressoir et d'un bureau, vendue au prix de 2.300 D.

Au stand de la société de fabrication des meubles et de l'ameublement sise à «Zaouiet-Sousse», l'on peut admirer une cuisine toutes options et haut de gamme, dotée d'un four et d'un micro-onde encastrés, d'une hotte, d'une plaque de cuisson à 5 feux, d'un réfrigérateur encastré et de tiroirs de rangement, vendue au prix promotionnel de 7.400 D. Ce stand comporte aussi une cuisine moderne dotée de deux «porte-épices/ bouteilles», d'une banquette munie de tiroirs de rangement, d'un four de cuisson à 4 feux et d'une hotte, vendue au prix de 7.100 D.

Le responsable du stand nous a indiqué que la livraison à domicile est assurée gratuitement sur tout le territoire tunisien. Au stand de la société de fabrication de tapis sise à El Djem, l'on peut remarquer des tapis de diverses dimensions à allure très esthétique dont le tapis en fibre acrylique de dimensions (1,6 X 2,3 m) vendu au prix de 350 D, le tapis en soie artificielle de même dimension vendu au prix de 160 D.

A noter que ce salon comporte d'autres stands mettant en valeur des dressoirs, des consoles, des tableaux, des cadres, des miroirs, des bougeoirs, des tissus de literie et de broderie, des meubles de jardin en bois et en rotin, des bibelots. A remarquer aussi que les enfants peuvent s'adonner à divers jeux de loisirs et prendre part à diverses compétitions dotées de prix et de cadeaux.