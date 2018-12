Cote d'Ivoire: 8ème édition d'Abidjan Perle de lumières - Dominique Ouattara a lancé les illuminations festives de fin d'année

Plateau, avenue Jean-Paul 2, précisément l'espace situé entre la Cathédrale Saint-Paul et le Palais de justice d'Abidjan. Nous sommes vendredi 21 décembre.

Il est 19h05. L'instant est solennel. Entourée de Mme Clarisse Duncan, épouse du viceprésident de la République ; de quelques membres du gouvernement dont les ministres Amichia François, Pr Séka Séka, Aka Aouélé, Kaba Nialé, Raymonde Goudou Coffie, Pr Ly-Bakayoko Ramata ; Gilbert Kafana Koné ; Souleymane Diarrassouba ; du gouverneur du District d'Abidjan, le ministre Robert Beugré et bien d'autres personnalités, la Première Dame de Côte d'Ivoire s'apprête à mettre sous tension les illuminations festives de fin d'année.

Tous les regards, à la fois du public présent et des téléspectateurs (la cérémonie était retransmise en direct à la télé), sont rivés sur ce moment. Puis, sous la houlette de l'animateur Baba Coulibaly, le décompte commence : 5-4-3-2-1 !

La First Lady actionne la télécommande ; et la lumière fût ! Le sapin géant, qui surplombe les lieux, s'illumine aussitôt aux couleurs nationales (orange, blanc et vert). Et avec lui, des figures lumineuses installées sur le site. Des cris de joie fusent de partout ; lesquels sont accompagnés de feux d'artifice.

Ça y est, le ton de la 8ème édition du festival Abidjan Perle de lumières vient ainsi d'être donné. Les officiels et le grand public se pâment d'admiration devant ce décor merveilleux. Les smartphones surgissent de leur tanière pour une pluie de selfies.

Le spectacle est tout simplement... fabuleux ! Quelques minutes plus tôt, l'épouse du chef de l'Etat avait relevé, avec des mots touchants, l'importante de ce festival porté par le District d'Abidjan, avec l'expertise d'Apotéoz, la structure opérationnelle du projet, dirigée par M. Mamadou Dao.

«Depuis 8 ans, à la veille des fêtes de fin d'année, Abidjan revêt sa plus belle parure de lumière et affiche une image rayonnante à la face du monde. Grâce aux illuminations de Noël et du nouvel an, la magie des fêtes de fin d'année prend tout son sens sur les bords de la lagune Ebrié », a indiqué la marraine de ce festival.

Pour Mme Dominique Ouattara, les magnifiques lumières qui scintilleront durant les fêtes seront l'occasion pour les Ivoiriens de se réunir et de partager des moments merveilleux sans distinction d'origine, d'âge, de religion ou d'appartenance politique.

«Facteur de rassemblement et de cohésion sociale, Abidjan Perle de lumière symbolise réellement l'esprit de Noël et le passage à la nouvelle année, avec tout ce que cela implique de renouveau et de bonnes résolutions», a ajouté la Première Dame, précisant que sa joie est de pouvoir vivre ce moment de fraternité et de convivialité avec chacun des Ivoiriens.

"Abidjan Perle de lumière, facteur de rassemblement et de cohésion sociale» Poursuivant, Mme Dominique Ouattara a noté que le feu d'artifice du 31 décembre prochain, l'un des aspects majeurs d'APL 2018, sera «un spectacle en son et en lumière hors du commun », et surtout marquera «d'une jolie manière» le passage à l'année nouvelle.

Non sans espérer que ces concitoyens profiteront pleinement de ces merveilleux moments. Bien entendu, le sapin géant, illuminé aux couleurs de l'emblème de la Côte d'Ivoire, n'a pas échappé au regard attentif de la Première Dame.

« Il brillera de tout son éclat pour symboliser la fierté et la cohésion nationale » a-t-elle souligné, en souhaitant que « toutes ces étincelles brillent en chacun de nous tout au long de l'année 2019, et nous apportent la paix et le bonheur».

Gouverneur du District d'Abidjan, maître d'ouvrage de ces illuminations, le ministre Robert Beugré a d'abord salué la présence de la Première Dame, qui donne, à ses yeux, de la noblesse aux lumières d'Abidjan qui ouvrent les festivités de fin d'année