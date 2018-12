Tunisie: La vraie pénurie

Encore qu'on nous rappelle, ici, à la Cité de la culture et à sa programmation «continue». Vrai : depuis mars 2018, le rythme des concerts s'est accéléré. Plus de creux de saison, vraiment.

S'agissant de musique, néanmoins, la pénurie est ailleurs. Elle est dans la modicité des vues. Elle est dans la crise de création.

Le «modique» se perçoit à travers une identité musicale que l'on n'arrive plus à reconnaître, à travers des musiques où l'on ne se reconnaît plus.

Jusqu'à fin 80, début 90, la musique tunisienne était identifiable à la seule chanson : à ses genres, ses écoles, ses icônes, ses doyens. On ne s'y est plus retrouvé depuis. Le rap a commencé par prendre place. Puis le mezoued, dans une irréversible flambée. Puis, les «mixées». Puis, les «fusions». L'instrumental lui-même a muté : moins d'orchestres, et de plus en plus de «band's jazzy». La diversité n'est évidemment pas de refus. Elle est dans l'air du temps. Le problème est que pas une de ces musiques n'a su encore «unifier les pas», montrer la voie, en quelque sorte «chapeauter» le tout. En toute époque, la musique arabe a eu ses grands mouvements. Les classiques du début du XXe siècle en Egypte, par exemple, ou encore la Rachidia et les compagnons de Taht Essour en Tunisie. Ces mouvements plaidaient, certes, pour du nouveau, mais ils prenaient garde au «tronc commun», à ce qui maintenait la continuité, préservait une identité. C'est cela avoir une vue. C'est cela qui manque à notre approche de la musique aujourd'hui. Précisément cette aptitude à tirer le meilleur parti de la diversité, au lieu de se complaire dans leur multitude.

La crise de création est là, devant nous. On produit peu, très peu de chanson classique, à la mode ancienne, de nos jours. Le «modèle» ne rapporte plus. C'est ce que soutiennent les producteurs, c'est ce qu'invoquent les diffuseurs. Reste que l'on n'est pas prolifique, non plus, dans les autres «spécialités».

Le rap ? A vrai dire, rien que des succès Youtube. A part Balti et deux ou trois autres noms, c'est une affaire de «clics», de quantité, rarement de créativité.

Les «mixées», les «fusions», les «band's», les «jazzy», les «soufis» ? Ils s'en sortent, eux, à leur façon .En piquant dans le patrimoine, le folklore et la tradition.

Au final, on n'entend plus grand-chose. On écoute du réchauffé. Derrière de grosses affiches, souvent, derrière de beaux titres, que du réchauffé, rien que du réchauffé !

Notre musique sèche d'elle-même, par elle-même :c'est sa vraie pénurie