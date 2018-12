Cote d'Ivoire: Anniversaire du chef de l'etat - Des artistes vont magnifier Alassane Ouattara

Le 1er janvier, le président Alassane Ouattara aura un an de plus. Un anniversaire que la fondation des artistes de Côte d'Ivoire ne veut pas laisser passer sous silence. En effet, elle a décidé ce jour-là de magnifier, en collaboration avec l'association « Les amis de la Côte d'Ivoire » le chef de l'Etat, à Abidjan et à Dimbokro, sa ville natale.

« Nous allons rendre un hommage mémorable au 1er des Ivoiriens, et aussi lui exprimer toute notre gratitude pour les nombreuses actions concrètes qu'il pose pour le développement de la Côte d'Ivoire», indique Amond William, initiateur de l'événement.

Selon lui, il y aura, au programme, des prestations d'artistes, une projection du film « ADO, un cœur qui parle », qui relate, en 26 minutes, les actions sociales du président de la République en faveur du monde artistique, dont la pension à rente mensuelle viagère de 300 000 FCFA octroyée aux vieilles gloires de la culture en Côte d'Ivoire.

« Des enfants vont également déclamer des poèmes en l'honneur du président Alassane Ouattara et lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Les organisations de femmes et de jeunes de Dimbokro et celles d'Abidjan vont adresser des motions de félicitation et de soutien au programme enrichissant que déroule Alassane Ouattara pour le bonheur des Ivoiriens », précise Aimond William.

Cet hommage au chef de l'Etat bénéficiera, à l'en croire, de l'appui de Bilé Diéméléou, maire de Dimbokro, par ailleurs directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications/ Tic Côte d'Ivoire (Artci) et de Bahi Antoine, fraîchement promu Commandant et administrateur des services financiers des douanes.

Déjà, le 16 décembre dernier, Aimond William et son équipe avaient célébré l'anniversaire de Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire.

A cette occasion, le second volet du film « Dominique Ouattara, un cœur en action », qui présente les actions caritatives de la First Lady, avait diffusé en exclusivité sur les antennes de RTI 1.