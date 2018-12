Cote d'Ivoire: Liberté provisoire pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé - Les victimes de la crise disent non et menacent

« Il est impossible que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé obtiennent la liberté conditionnelle à l'issue de la procédure du 13 décembre 2018 ». C'est la conviction des victimes de la crise post-électorale réunies au sein du Collectif des victimes de Côte d'Ivoire (CVCI) dirigé par Diaby Issiaka.

En effet, ce mouvement de victimes est monté hier au créneau, à travers une conférence publique à la mairie de Yopougon, pour donner son opinion sur la procédure relative à la demande de mise en liberté provisoire des accusés dans l'affaire le procureur de la CPI contre Laurent Gbagbo et Blé Goudé formulée par la défense.

Selon le conférencier, la volonté affichée des juges à accorder une suite favorable à la requête des équipes de défense est inacceptable. Car, explique-t-il, depuis le début de l'affaire à la Cour pénale Internationale, des éléments matériels identifiés se sont renforcés au fil du temps rendant jusqu'à ce jour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé inéligibles à une quelconque liberté conditionnelle.

«Les décisions successives défavorables, rendues en la matière par les différents chambres de la CPI, nous le confirment aisément », a-t-il estimé

Avant d'accuser les avocats de la défense de faire du dilatoire à l'effet d'obtenir une liberté conditionnelle et un impossible non-lieu aux profits de leurs clients en lieu et place de leur obligation de présenter des éléments de preuves et témoins à décharges.

«Le Collectif des victimes en Côte d'Ivoire sur ce point, tout en mettant la crédibilité de la Cour Pénale Internationale dans la balance et la rattachant à ses fondamentaux, l'interpelle avec la dernière énergie, sur l'impériosité de maintenir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans les liens de la détention, jusqu'à la fin du procès, en ouvrant les débats de fonds, au non de l'équité et la manifestation de la vérité », a-t-il insisté.

A en croire le conférencier, les victimes et familles des Victimes refusent d'êtres la cinquième roue du carrosse. C'est pourquoi, il a invité les uns et les autres à la mobilisation en attendant la décision des juges qui sera connue probablement aux tours de la deuxième quinzaine du mois de Janvier 2018.

«Plus jamais nous allons nous taire et laisser la CPI en complicité avec la défense agir au détriment de nos droits et de la manifestation de la vérité », a-t-il averti.