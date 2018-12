Cote d'Ivoire: L'ambassadeur de Chine à la case des enfants -Plus de 37 millions de dons pour les pensionnaires et le centre

Le père Noël est arrivé bien avant l'heure à la Case des enfants de la Fondation Children of Africa. Les pensionnaires de ce centre ont en effet fêté hier Noël avec un hôte de marque, en la personne de Tang Weibin, ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire.

Et comme on pouvait le deviner, le diplomate chinois ne s'est pas déplacé les mains vides. Tang Weibin a offerts des tablettes, des vêtements, des articles de papeterie, des équipements pour l'embellissement du centre, etc. Le tout estimé à 37 713 017 FCFA. Ces dons, a-til indiqué, sont une manière de soutenir l'œuvre de la Première dame, fondatrice de Children of Africa. Mme Dominique Ouattara, a-t-il déclaré, est comme la mère Teresa de Côte d'Ivoire, parce qu'elle est toujours aux côtés des plus défavorisés. « C'est ce qui justifie le fait que de nombreuses personnalités se rassemblent au tour de ce que vous faites», a-t-il confié à la maman des enfants de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a été reconnaissante envers la Chine pour ses actions continues en Côte d'Ivoire, particulièrement à l'endroit des tout-petits, dont ceux de la Case blanche et aussi pour tous les gestes en faveur de la Fondation Children of Africa. Mme Ouattara n'a pas manqué de revenir sur son séjour à Beijing lors de la visite officielle de son époux, le président Alassane Ouattara. Un séjour « qu'elle a particulièrement apprécié du fait de la beauté et de la propreté de la ville, mais pour les actions menées par le gouvernement en faveur de l'éducation et de la transmission des valeurs à la jeune génération ». Félicitant l'équipe d'encadrement de la case, elle leur a offert la somme de 3 500 000 millions FCFA pour les fêtes de fin d'année. Maman Dominique n'a pas oublié d'apporter des jeux d'ensemble pour les enfants de la case heureux de recevoir tant de cadeaux.