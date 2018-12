Tunisie: Une véritable récompense...

D'habitude, un arbitre pousse un peu avec l'équipe locale avec des coups francs sans léser l'adversaire. Mais ce qu'on a vu à Om Dormane est une véritable mascarade arbitrale au vrai sens du terme.

Pacifique Ndabihawinma, l'arbitre du match a été une vraie honte pour l'arbitrage africain et pour la CAF qui, encore une fois, lèse les clubs tunisiens.

Comment peut-on parler de tactique et d'absence de l'attaque clubiste, alors que l'arbitre «empêchait» chaque joueur d'approcher les seize mètres en accordant des coups francs aux défenseurs soudanais ?

Il a offert au moins plus de la moitié des coups francs à Al Hilal sur des contacts valides. Un arbitrage pareil n'est pas facile à gérer pour des équipes en déplacement. Le CA a eu le courage de tenir bon, de patienter, de fermer les couloirs (même si Fares Abdallah a trouvé une facilité sur son côté) et de jouer en bloc.

Son plus grand mérite a été d'éviter le moindre contact dans les seize mètres devant un arbitre aussi «vendu».

On ne peut pas trop reprocher au CA sa prudence excessive et le fait qu'il n'ait pas joué les contres après la reprise face à cette défense soumise d'Al Hilal. Tout était hostile dans ce match : le terrain, le public, l'arbitre, les blessures... Ce qui compte, c'est la qualification.

Un autre palier

La page du match d'Al Hilal est tournée. Maintenant, le CA passe au tour des groupes et devra défendre ses chances jusqu'au bout dans une édition qui ne paraît pas fort relevée. D'ici là, le CA va récupérer ses joueurs blessés comme Sasraku.

Comparé, Jaziri, Ben Yahia, Mouchili et devra profiter de trois ou quatre renforts (dont Saber Khélifa) pour démarrer sur des chapeaux de roues. Le plus dur est passé et c'est aux dirigeants clubistes de mettre le paquet sur leur équipe pour éviter un mauvais départ.

Et aussi d'éviter les litiges et les bras de fer pour ménager leurs joueurs de la pression et de la tension. La Ligue des champions, c'est un palier autre qui n'a rien à voir avec la coupe de la CAF. C'est plus sélectif, plus exigeant et plus rentable.

Au CA, l'équipe n'est pas au top et cela tout le monde le sait. L'axe de la défense, le milieu de terrain et la pointe de l'attaque, voilà des postes où des renforts sont obligatoires pour améliorer la qualité.

Pour le moment, les Clubistes peuvent compter sur Chammakhi, Khéfifi, Khémissi et, bien sûr, les joueurs de métier comme Darragi, Dhaouadi, Ben Yahia, Ifa et Khélil pour se relancer. Le meilleur est à venir !