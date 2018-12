Angola: La dette du pays est soutenable selon Christine Lagarde

Luanda — La dette publique de l'Angola est encore soutenable même si elle se trouve au dessus de 70 pour cent du Produit Interne Brut (PIB), a affirmé dans une interview accordée à l'unique quotidien du pays (Jornal de Angola), la directrice-générale du Fonds Monétaire International (FMI), Christine Lagarde.

Tenant compte des financements mobilisés en 2018 près des institutions financières et multilatérales, la dette angolaise pourra atteindre 14,302 milliards de kwanzas, et 54,5 milliards d'euros jusqu'à la fin de cette année.

Malgré l'augmentation de la dette dans le pays, Lagarde a souligné que cela ne peut être une préoccupation dans la mesure où il y a un programme conjoint entre l'Angola et le FMI, et les arguments pour soutenir cette dette ont été identifiés et approuvés.

La directrice-générale du FMI qui a visité l'Angola du 20 au 21 décembre dernier, a ajouté que le Conseil d'Administration de cet organe international appuyait seulement les programmes qui impliquent l'appui à la dette.

Christine Lagarde qui est venue à Luanda formaliser un emprunt du Fonds de USD 3,7 milliard, desquels 1 milliard se trouvent déjà dans les comptes angolais, et au cours de trois ans d'assistance financière du FMI, le Gouvernement d'Angola aura une totale liberté de faire des emprunts d'autres créditeurs.

Elle a souligné qu'avec la dette du FMI, la position créditrice de l'Angola relativement à d'autres créditeurs internationaux est plus favorable, parce que celui qui a un programme avec le Fonds a un «sceau d'approbation ».

"L'Angola est déterminé à trouver la responsabilité fiscale et la stabilité qui réduit le risque financier pour les investisseurs », a-t-elle dit.

Parlant de la prudence à avoir avec les crédits non concessionnaires et crédits concessionnaires, elle s'est montrée préoccupée du niveau d'endettement non seulement de l'Angola mais un peu partout dans le mondial entier, particulièrement entre les pays de rendement moyen et faible qui ont remarquablement augmenté la dette envers les familles, les entreprises et les Etats.

La directrice du FMI a appelé à la prudence pour qu'il n'y ait pas surcharge parce que les pays doivent avoir la discipline fiscale et la politique d'attirer les investisseurs.

"Il n'a pas de raisons que les angolais craignent les effets du programme conjoint que le FMI vient de financer parce que l'objectif de cette assistance financière est d'appuyer les décisions macroéconomiques déjà identifiées par le Président João Lourenço et par son équipe économique.

« Nous avons travaillé avec eux à base d'une proposition angolaise de stabilisation et de développement. Et pourtant, ce n'est pas le FMI qui impose les propositions, mais nous appuyons plutôt les propositions contenues dans le programme du Gouvernement », a-t-elle déclaré.