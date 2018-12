Tunisie: Les ténors sur leur lancée

Les trois grosses cylindrées, favoris traditionnels au play-off, ont gagné sans difficultés.

L'Espérance de Tunis ne se démena pas tant pour mettre la Saydia hors d'état de nuire. Les banlieusards qu'on croyait assez percutants et difficiles à manier devant leur public et dans leur fief n'ont pas tenu la dragée haute à leurs adversaires du jour et se sont effondrés. Scénario identique de la rencontre de l'aller de la phase initiale.

On avait l'espoir d'assister à une grosse affiche. Ce ne fut pas le cas. Les puristes sont restés sur leur faim. Il ne s'agit que d'une belle démonstration et une nette domination espérantistes.

La treizième performance consécutive des «Sang et Or» repose essentiellement sur la manière d'évoluer sans pression, la force de caractère et le cran, la fraîcheur physique, les services puissants qui ont perturbé l'organisation de l'équipe adverse et un contre vigilant qui sait se placer au bon moment pour atténuer l'effet des attaques banlieusardes et en marquant des points précieux.

Le tout en cinquante minutes. Trois sets à zéro (25-17, 25-17 et 25-9 ! La Saydia concède ainsi sa première défaite à domicile.

L'Etoile du Sahel, le coleader de la compétition, n'a pas également fait dans la dentelle à Hammam-Lif face au club local. Trois sets à zéro (25-13, 25-16, 25-13).

Le Club Sfaxien a logiquement battu l'équipe des Télécoms mettant ainsi un frein à l'élan du voisin. Les Clubistes ont raté le troisième set 22-25, mais ont affiché une nette supériorité dans les trois autres manches. 25-23, 25-9, 25-19. Les Télécoms sont désormais à quatre longueurs du trio du milieu du tableau.

Là où la concurrence bat son plein pour les deux places restantes au groupe du titre. A ce niveau, rien n'est encore joué ni ne le sera prochainement.

La bataille pourrait se poursuivre jusqu'à la fin. Coïncidence : le trio concerné s'est racheté une conduite. La Mouloudia de Bousalem a damé -- hors de ses bases -- le pion à l'USCarthage (25-22, 25-22, 25-14).

L'ASMarsa n'a pas manqué l'opportunité face à un irrégulier Tunis Air Club pour l'emporter aisément sur un score sans appel (25-16, 25-17, 25-22).

Le COKélibia a renoué avec la victoire après une assez longue traversée du désert en profitant de la venue d'un mal-classé, en l'occurrence l'USTSfax, à l'issue d'une rencontre qui a duré quatre sets : 25-20, 25-19, 21-25 et 25-14.