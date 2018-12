Tunisie: En attendant la diversification des ventes...

Ainsi, l'introduction dudit rapport souligne le contexte d'une balance commerciale, globale et agroalimentaire, déficitaire. L'objectif des pouvoirs publics est d'accroître la valeur des exportations et limiter la valeur des importations.

Ce sont les deux solutions envisageables. Booster les exportations constitue l'alternative la plus plausible du fait des opportunités offertes en termes d'augmentation de la production et de valorisation des produits (conditionnement, certification, transformation... ) et de leurs retombées sur la relance de l'économie en général.

Amélioration de la compétitivité

Toutefois, ceci nécessite l'amélioration de la compétitivité et l'environnement des affaires (investissement, logistique, etc.).

Ainsi, le contrôle des importations constitue un souci majeur dans un contexte de fluctuation des prix internationaux des céréales, et une diversification de la demande suite au changement de mode de consommation et l'amélioration du niveau de vie.

Ledit rapport s'intéresse à l'analyse économique de l'exportation des principaux produits (huile d'olive, dattes, produits de la pêche, agrumes) ainsi que celle de l'importation des céréales et de certains produits jugés non prioritaires à travers un certain nombre d'indicateurs sur la production, le commerce extérieur et le commerce international, présentés sous forme de tableaux de bord et émet certaines recommandations et des simulations pour l'amélioration de la situation de la balance commerciale.

L'examen de l'évolution des échanges commerciaux des produits agricoles et alimentaires de la Tunisie montre :

- Un accroissement des exportations, notamment en 2015 et 2018 suite à l'amélioration des exportations de l'huile d'olive et des dattes. Ceci est lié aux impacts favorables des conditions climatiques.

- Les exportations représentent 9,6% des exportations globales du pays en 2017. Son évolution est aussi tributaire des conditions climatiques.

- En termes de valeur, les exportations ont couvert les importations durant 2005, 2006 et 2009 sur la période 2000-2017.

- L'huile d'olive (30,6%), les dattes (16,9%), les poissons (10,8%) représentent les principaux produits exportés en 2017. En effet, la valeur des exportations de ces produits a représenté 59% du total des exportations alimentaires du pays.

La hausse des exportations de ces produits et autres agroalimentaires (pâtes, tomates, huiles et dérivés, lait et dérivés, produits biologiques) contribue à réduire le déficit global du pays.

- La croissance des importations alimentaires à un rythme plus élevé que celui des exportations, ce qui explique le déficit de plus en plus élevé de la balance commerciale alimentaire.

- Les principaux produits importés sont les céréales représentant en moyenne 47% des importations totales entre 2005 et 2017.

- Le taux de croissance annuel moyen des exportations agricoles et agroalimentaires à prix constant entre 2000 et 2010 est de 9,7% suivi d'un taux de 4,2% entre 2010 et 2017.

- Le taux de croissance annuel moyen de la part des exportations agricoles et agroalimentaires dans les exportations totales du pays entre 2000 et 2010 est de 1,8% contre 4,9% entre 2010 et 2017.

Pour l'année 2018, et jusqu'au mois de septembre, la balance commerciale alimentaire a enregistré un déficit de 294 MD, enregistrant ainsi un taux de couverture de 92,6%.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 65,5%, alors que les importations ont augmenté de 19,4% par rapport à la même période de l'année 2017.

L'huile d'olive, les dattes, les produits de la pêche et de l'aquaculture et les agrumes, qui sont les produits emblématiques dans les exportations tunisiennes, les céréales et les produits non prioritaires font l'objet d'une analyse plus détaillée dans ce rapport.