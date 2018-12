Ile Maurice: Mauritius Meat Authority - 1 500 moutons et cabris sur pattes en vente

Leurs prix abordables en seraient la cause. La Mauritius Meat Authority (MMA) se retrouve avec une plus grande demande pour les moutons et cabris sur pattes cette année. Une hausse d'environ 25 %, selon le General Manager de la MMA, Rajesh Daumoo.

Déjà à hier matin, lundi 24 décembre, l'instance a vendu 1 100 têtes de ces bêtes. Pour les prochains jours, la MMA compte mettre en vente 1 500 autres. Rajesh Daumoo explique que cette hausse est due au prix abordable.

Ainsi, le cabri ou le mouton se vend à Rs 5 000 par tête et peut fournir jusqu'à 20 kilos de viande. Les années précédentes, ils se vendaient entre Rs 8 000 et Rs 10 000, pour plus de 20 kilos de viande.

Les consommateurs peuvent aussi acheter en détail à Rs 232,50 le demi-kilo. Le bœuf se vend à Rs 127,50 le demi-kilo à la MMA, où il n'est pas livré sur pattes.

En revanche, concernant le porc, la MMA pratique seulement l'abattage à Rs 14 le kilo. Les consommateurs peuvent se procurer ses produits jusqu'au 31 décembre à 15 heures. Les 1er et 2 janvier, la MMA livre les animaux aux bouchers.