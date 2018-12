Seychelles: Message des chefs religieux des Seychelles - aimez les pauvres et les marginalisés alors que nous célébrons un Noël béni

Les chrétiens des Seychelles se joindront au reste du monde mardi pour célébrer Noël, une fête annuel commémorant la naissance de Jésus-Christ, le 25 décembre.

Les croyants de la nation insulaire de l'océan Indien occidental assisteront à la messe dans leurs paroisses respectives.

Alors que les catholiques et les anglicans célèbrent cet événement important, les dirigeants des deux diocèses de la nation insulaire - Mgr Denis Wiehe et le très révérend James Wong - ont envoyé des messages de Noël disant que Jésus était la raison et le cadeau de Noël.

Mgr Wiehe a déclaré: «Jésus est au cœur de la crèche. La douce lumière et la paix profonde qui émane de la mangeoire viennent de l'Enfant-Dieu. C'est le mystère de l'amour parce que Dieu est amour. Seul l'amour infini en Dieu pouvait imaginer venir de cette manière pour se manifester à nous: naître parmi nous et devenir l'Enfant-Dieu au cœur de notre vie. "

Mgr Wiehe a remercié toutes les organisations et les personnes qui travaillent avec détermination et amour pour les personnes exclues de la société (Joena Meme) Photo license: CC-BY

Le souhait de Mgr Wiehe pour cette période de fête est que les gens se souviennent des plus pauvres de la société à ce moment-là.

Il a dit que les bergers qui ont été les premiers à recevoir le message de la naissance du Fils de Dieu étaient les plus pauvres de la société de l'époque.

«Ces bergers sont aussi les premiers qui sont venus de l'extérieur pour adorer l'Enfant-Dieu de la crèche. Cela nous rappelle que Dieu aime les pauvres: les marginalisés de notre société ont la première place dans le cœur de Dieu. Merci à toutes les organisations et aux personnes qui travaillent avec détermination et amour pour les personnes exclues de la société », a déclaré l'évêque catholique.

Mgr Wiehe a remercié tous ceux qui croyaient et adoraient fidèlement le Dieu vivant en disant: «Merci à Marie et à Joseph et à tous les témoins de la foi qui nous encouragent à retourner au mystère de l'amour et à devenir des croyants aussi».

Pour sa part, le très révérend James Wong a demandé aux croyants s'ils savaient pourquoi il y avait une fête de Noël.

"Mes chers amis, la clé pour comprendre pourquoi nous célébrons vraiment Noël est le fait que Dieu notre Père, dans son grand amour, a envoyé son Fils Jésus sur Terre, pour vivre comme l'un de nous. Il a été crucifié mais il n'est pas resté dans la tombe. Jésus est ressuscité des morts et ne mourra plus jamais. Il est vivant aujourd'hui et pour toujours », a déclaré Mgr Wong.

Mgr Wong a déclaré: "Jésus est la raison de Noël, la seule raison de célébrer Noël. (Joena Meme) Photo license: CC-BY

L'évêque anglican a déclaré que Noël n'aurait de signification réelle que si les croyants réalisaient que le bébé dans l'écurie était Jésus, le Fils de Dieu ressuscité des morts.

"Jésus est la raison de Noël, la seule raison de célébrer Noël. Jésus est venu sur terre le 1er Noël pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous rendre à nouveau en harmonie. Jésus est venu sur terre pour nous donner le don de lui-même, le cadeau de la vie éternelle. Déballons le cadeau et acceptons le don gratuit du salut », a déclaré Mgr Wong.

Il a conclu son message en souhaitant «un Noël béni et une nouvelle année 2019 pacifique et prospère à vous, chers compagnons de pèlerinage de notre voyage terrestre».