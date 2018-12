Cote d'Ivoire: Interdiction de la vente de la volaille aux abords des voies - La mesure n'est pas respectée par les commerçants

Dans le cadre de la célébration des fêtes de fin d'année, le gouvernement ivoirien, à travers son ministère des Ressources animales et halieutiques, a produit un communiqué interdisant la vente de la volaille aux abords des grandes voies et des carrefours. Mais contre toute attente, cette mesure n'a pas été respectée dans plusieurs communes de la capitale économique ivoirienne, Abidjan.

En tout cas, c'est le constat fait sur le terrain. D'Abobo à Yopougon, en passant par Adjamé, Marcory, Koumassi et Cocody, le constat est le même. Les commerçants ambulants arpentent les différentes rues à la recherche d'éventuels clients. Certains ont installé des caisses à des carrefours tels qu'Anoumabo, au rond-point d'Abobo-Anador, au terminus des bus 51 et 52, à l'Ancien Bel Air (Yopougon), etc.

D'autres disent ignorer la décision du gouvernement. « Je ne sais pas que le gouvernement a interdit cela », s'est justifié K. Abdoulaye, un vendeur ambulant rencontré au rond-point d'Anador, dans la commune d'Abobo.

« C'est la seule façon pour nous d'écouler rapidement nos poulets. Vous savez, pendant les périodes de fête, il y a de l'engouement, donc nous sommes obligés de procéder ainsi pour pouvoir vendre plus », a déclaré S.N., qui a déposé une caisse au carrefour Ancien Bel Air, à Yopougon.

« J'ai préféré acheter mes poulets ici, parce que c'est le même prix qu'au grand marché. En plus je gagne en temps et en argent. Si je dois me rendre au grand marché, il me faut payer les frais de transport », a indiqué S. Alain, qui venait d'acheter deux poulets non loin de la gare du train (Ran), à Abobo derrière rails, ce mardi 25 décembre.

Rappelons que le prix de la volaille vivante oscille entre 3500 et 10 000 F Cfa.