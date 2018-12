Algérie: Développement local - L'exploitation des ressources forestières, un modèle vivant de la participation active

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, a affirmé lundi à Seraidi (wilaya d'Annaba), que "l'exploitation des ressources naturelles du milieu forestier et leur valorisation constitue un modèle vivant de la participation active à la relance d'un développement local durable".

"L'extraction des essences naturelles est une des activités économiques valorisantes et durables", a relevé la ministre à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, à Seraidi, d'un atelier de formation au profit de 70 femmes rurales des wilayas d'Annaba et El Tarf en management et marketing dans le domaine de l'extraction des huiles naturelles et l'apiculture, initié conjointement par son département et l'agence allemande de coopération internationale GTZ.

En plus du renforcement des revenus de ces ménages, "cette activité contribue à la création de richesse et à la dynamisation des localités rurales", a souligné la ministre lors de sa visite dans la région montagneuse de Seraidi, soutenant que le lancement de projets d'investissements dans ce domaine bénéficiera du soutien et de l'accompagnement nécessaire à l'instar des femmes présentes qui ont bénéficié de matériel pour l'extraction des huiles naturelles.

Dans la même commune, Mme Zerouati a lancé le projet de rénovation du réseau d'éclairage publique à l'énergie solaire sur une longueur de 4 km au niveau du chemin de wilaya entre Annaba et Seraidi.

Ce projet pilote représente le lancement de la généralisation de l'exploitation des énergies renouvelables pour l'éclairage public et comprend 163 points d'éclairage installés pour un montant de 57 millions DA, selon les explications fournies sur place.

La ministre a également participé à la campagne de reboisement au stade du "19 mai 1956" et à l'opération de nettoiement dans la cité Essahl de la ville d'Annaba dans le cadre de la caravane "la ville verte" qui a fait escale dans la wilaya sous le slogan "cultivons la vie".

Elle a présidé, en outre, le lancement de l'initiative "une heure sans voiture" à l'avenue Fellah Rachid avec la participation de l'association de wilaya "Eddaradja El Khadra".

Au centre de scoutisme pour enfants de la plage de Ain Achir, Mme Zerouati a mis l'accent sur l'importance de l'éducation environnementale et salué les efforts de formation des animateurs à l'origine des initiatives d'éducation environnementale.

Au terme de sa visite, la ministre a assisté à un match de football à la salle Saïd-Brahimi entre les vétérans de l'équipe Hamra Annaba et une sélection de la caravane verte et aux activités culturelles organisées au palais de la culture et des arts Mohamed Boudiaf en l'honneur des travailleurs du service d'hygiène de la commune d'Annaba et des membres de la caravane verte.