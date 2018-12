Algérie: Oran - Plus de 8 millions de tonnes de marchandises exportées en 11 mois

Oran — La direction du Commerce de la wilaya d'Oran a enregistré, de janvier à novembre de l'année 2018, l'exportation de 8.226.869 de tonnes de différentes marchandises, a-t-on appris lundi de la direction.

Ces opérations d'exportation effectuées par une trentaine d'entreprises via le port d'Oran ont représenté une valeur de plus de 357 millions de dollars américains (USD) et 38 millions d'euros, a-t-on indiqué.

Le produits exportés sont des dattes, du poisson congelés, du papier, du plastique, des produits ferreux, des olives, des huiles végétales, des oignons, des acides, du sucre, de la margarine, du gypse, de l'hélium, de l'urée, de l'ammoniaque, du cuir, du marbre, du vins, de la laine, du miel et autres, a-t-on précisé.

Ces exportations hors hydrocarbures ont été destinées à des pays arabes (Tunisie, Maroc, Qatar, Liban, Libye, Jordanie et Mauritanie), à des pays européens, aux Etats-Unis et au Canada ainsi que vers d'autres destinations comme la Nouvelle Zélande, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, la Malaisie, la Chine et l'Inde, a-t-on ajouté.