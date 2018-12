Algérie: 2018/Mostaganem - Un pôle touristique et récréatif d'excellence

Mostaganem — La wilaya de Mostaganem s'est transformée, en 2018, en pôle touristique et récréatif d'excellence, grâce aux structures hôtelières de grande qualité mises en service récemment et la promotion de la région comme destination touristique privilégiée à travers les moyens de communication.

La wilaya de Mostaganem a connu, durant l'année 2018, un flux record d'estivants sur les plages et une hausse remarquable de la fréquentation des hôtels, des résidences touristiques et des espaces de détente et de loisirs, le tout accompagné d'une grande dynamique économique et commerciale faisant de cette région un pôle pour le tourisme national, a affirmé la directrice du tourisme et de l'artisanat, Hayet Mammeri, dans une déclaration à l'APS.

Ainsi, durant la saison estivale, soit de juin à septembre derniers, plus de 623.000 d'estivants ont afflué vers les hôtels et les résidences touristiques de la wilaya, a souligné la même responsable.

Elle a rappelé que "les établissements hôteliers, qui ont été renforcés durant cette saison de huit nouvelles structures, ont accueilli, du 1er juin au 30 septembre derniers, quelque 623.000 estivants dont 5.650 étrangers contre 82.000 estivants dont 715 étrangers durant la même période de l'année précédente".

Ces établissements hôteliers, dont la capacité d'accueil est de 5.100 lits, ont créé plus de 1.285 postes d'emploi permanents et plus de 4.500 autres postes temporaires et indirects, selon la même source.

D'autre part, les 21 camps de toile familiaux ouverts dans la wilaya ont accueilli quelque 57.000 estivants. En outre, la capacité d'accueil de ces centres de vacances et les établissements de jeunes a augmenté de 60% en une année pour atteindre 16.700 lits.

Pour leur part, les plages de la wilaya, s'étendant sur une façade 124 km, ont accueilli quelque 11 millions d'estivants. Quant au parc d'attraction et de loisirs "Mostaland", celui-ci a connu l'affluence de 650.000 estivants et le parc aquatique "Kharrouba aqua parc" quelque 16.000 estivants, a précisé Mme Mammeri.

La promotion et l'excellence des services, deux enjeux pour développer le secteur

Les autorités locales misent sur le développement du secteur touristique à travers la promotion de la qualité des services offerts aux estivants et la promotion de Mostaganem comme destination préférée des touristes, notamment ceux en provenance des wilayas de l'intérieur du pays.

Selon les services de la wilaya, un budget de 487 millions DA a été consacré à l'entretien des plages et leur aménagement pour accueillir les vacanciers, durant la saison estivale écoulée, ce qui a participé à doubler les revenus des communes côtières qui ont atteint les 107 millions DA.

Ces revenus concernent les taxes de séjour et les concessions des plages, cédées à sept établissements hôteliers, ainsi que les recettes des parkings et les concessions des terrains de camping familial.

D'autre part, l'Epic de wilaya "Propreté Mostaganem", en coordination avec les communes côtières, a mobilisé 233 agents et 14 camions pour veiller à la propreté des plages et accueillir les estivants dans des conditions excellentes.

En outre, les services de transport ont mis en place un plan pour mettre à la disposition des citoyens quelque 11.000 places à destination des différentes plages et les lieux de détente de la wilaya, a fait savoir la même source.

Améliorer l'offre touristique

Selon Mammeri Hayet, durant la même année, un film promotionnel de 52 minutes intitulé "Mostagnem, carrefour des cultures et des civilisations" a été produit, ainsi que l'édition d'un guide touristique de 200 pages, une publication de 50 pages et des dépliants intitulés "Mostaganem, la perle de la Méditerranée".

Ces supports audiovisuels et en papier contribuent à promouvoir le tourisme, national notamment, et à faire connaître les capacités de la wilaya de Mostaganem et ses qualifications dans les domaines du tourisme balnéaire et du tourisme culturel, ainsi que le tourisme vert, a-t-elle dit.

Un accord de partenariat a été signé avec le laboratoire d'études de communication de l'université Abdelhamid Ben Badis de Mostaganem pour la formation des cadres de la direction du tourisme et de l'artisanat dans les différentes techniques de communication touristique, avec la mise en place d'une cellule de communication et d'information. Cette dernière a pour mission la promotion du tourisme, tout au long de l'année, et ce par l'apport des nouvelles technologies.

En parallèle à ce projet, la direction chargée du secteur compte mettre en place la carte touristique de la wilaya et prévoir des opérations de restauration et de réhabilitation un certain nombre de lieux touristiques, culturels et archéologiques.

Il est prévu également la création du parcours touristique de la ville de Mostaganem et la formation de professionnels dans différentes spécialités, notamment de guides touristiques, a ajouté la même source.

La wilaya de Mostaganem dispose de 39 établissements touristiques dont 31 hôtels et résidences touristiques et deux motels, ainsi qu'un hôtel familial et 5 autres structures hôtelières d'une capacité d'accueil de 5.100 lits. La wilaya compte aussi 44 plages dont 39 autorisées à la baignade.