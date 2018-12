Gabon: POG - Caravane du "Père Noël chez vous" au 2ème Arrondissement

La fête de la nativité de l'enfant Jésus a été célébrée partout dans le monde entier. C'est Noël ! Le Gabon n'est pas en reste. A Port-Gentil, les bienfaiteurs ont dessiné le sourire sur les visages de milliers d'enfants en leur offrant des jouets de toute nature.

Jean-Fidèle Otandault le "Pères Noël" de cet évènement a réjouit les cœurs des enfants et leurs parents. L'esplanade de la Mairie du 2ème Arrondissement de Port-Gentil a été le théâtre de cette manifestation.

Le Ministre d'État, Ministre du Budget et des Comptes Publics, l'Honorable Député Jean-Fidèle Otandault le Père Noël du deuxième arrondissement de Port-Gentil.

Il a, avec la Mairie du deuxième arrondissement , procédé à la remise des milliers de cadeaux au bonheur des enfants et des familles au cours d'une caravane dénommée « Le Père Noël chez vous ». C'était à l'occasion de la célébration de la fête de la Nativité, le lundi, 24 décembre 2018, à l'esplanade de Mairie du 2ème Arrondissement de Port-Gentil.

Ces moments de communion avec les populations ont été mis sous la bannière de la cohésion, de la solidarité et de la sobriété, chers au Président de la République, Chef de l'État, Ali Bongo Ondimba à qui, la grande famille de l'Ogooué-Maritime en général et du deuxième arrondissement en particulier a tenu à souhaiter un prompt rétablissement et à réaffirmer son soutien inconditionnel.

Les plus heureux étaient ces enfants avec leurs cadeaux en main. Chants et danses étaient au rendez-vous. Le bonheur se manifestait en chacun d'eux.Le sourire le témoignait. On pouvait les entendre chanter à chœur "Joyeux Noël Joyeux noël,l'enfant Jésus est né" comme pour exprimer leur bonheur. Reconnaissant,ils ont dit merci à leur Père noël Jean-Fidèle Otandault .

Le sourire pouvait se voir à travers les visages de ces enfants. Les bienfaiteurs ont donné de la joie,non seulement à ces enfants,mais surtout aux parents qui ne savaient plus à quel saint se vouer,compte tenu de la situation économique que traverse le pays. "Je remercie le ministre qui a pensé à nos enfants. C'est un homme au grand cœur. Je ne savais même pas quoi faire pour cette fête de Noël,car ne disposant pas de moyens pour offrir un cadeau à ma fille.Elle a eu une belle poupée.Je suis soulagé. Que Jésus nous vienne en aide et veille sur sa famille" s'est exclamé Gabriel,le père d'une petite fille,bénéficiaire d'une poupée.

Les populations du deuxième arrondissement de Port-Gentil ont tenu à remercier l'Honorable Jean Fidèle Otandault qui est à l'écoute de ses concitoyens et dont l'action est constante." Nous avons eu notre Père Noël,il s'appelle Jean Fidèle Otandault. C'est un homme du partage qui pense à son prochain" confesse Pierrette,la maman d'un petit garçon. Rappelons tout de même que c'est la deuxième édition de cette caravane de Noël qui a été célébrée.