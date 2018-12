Algérie: SMA - De nouvelles publications relatives aux programmes de scoutisme

Alger — Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont publié de nouveaux guides sur les programmes de scoutisme, développés et estinées à la catégorie 6-17 ans, portant sur toutes les étapes que traverse le scoute, Chebal (cadet), Kechef (scout), puis Makadem (scout avancé).

La première publication concerne l'étape des Achbals (6-10 ans) et rappelle le lancement, en 1907, du mouvement de scoutisme par le Lord Baden-Powell à travers la création d'un premier groupe comprenant 20 scouts.

La publication précise que parmi les objectifs éducatifs recherchés lors de cette étape, il y lieu de citer la démonstration des preuves de l'omniprésence du Dieu le Tout-puissant, l'acquisition des valeurs morales du mouvement, la connaissance de l'importance de la patrie pour l'individu et la société et le respect des règles générales de la santé et de l'hygiène.

La deuxième publication s'articule, quant à elle, autour du Kechef (11-14 ans). Cette phase vise l'apprentissage des valeurs islamiques, le développement de l'amour de la patrie, et l'acquisition des valeurs morales et sociales, ainsi que l'éducation environnementale.

Par ailleurs, la troisième publication qui concerne le Makadem (15-17 ans) explique qu'au lancement du "scoutisme en 1907, le mouvement était destiné en premier lieu aux scouts âgés de 12 à 17 ans. S'appuyant sur des études scientifiques ayant fait ressortir un important écart entre l'enfant de 12 ans dont la personnalité est en cours de développement et l'enfant de quinze ans, les dirigeants du scoutisme ont décidé en 1946 de créer une nouvelle catégorie qui regroupera la tranche 15-17 ans. Cette nouvelle catégorie a été appelée la phase de Makadem et sera la troisième phase que traverse le scout".

Cette phase vise entre autres à inculquer les notions religieuses, de personnalité, sociales et de santé, à développer l'idée de l'innovation chez les Makadems, et à développer les capacités mentales en vue de régler les affaires personnelles et sociales, ainsi qu'à jouer des rôles efficaces au service de la société.