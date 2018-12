Ile Maurice: À 18 ans, ils se mettent dans la peau du père et de la mère Noël

Noël rime avec distribution de cadeaux. Un des personnages phares de cet événement est le père Noël. À travers le monde il fait rêver les petits. À Maurice, certains se sont volontiers déguisés en ce personnage mythique pour le bonheur des enfants.

«Bolom nwel»

Il est tout jeune. Dix-huit ans. Il y a à peine quelques années, il attendait lui-même le père Noël avec impatience, à l'arrivée de cette période festive. Lui, c'est Ritchie Ryan Rawoteea, un beau papa Noël, dont le royaume se trouve dans un centre commercial de la région Ouest.

Ce jeune homme y travaille pour la seconde année consécutive et ce job, il ne le céderait à personne. C'est avec plaisir et le sourire aux lèvres que le jeune homme enfile son costume de père Noël tous les jours, pendant ce mois festif. Ryan se glisse dans la peau du gentil distributeur de cadeaux et autres friandises, et se fait l'ami d'enfants émerveillés et quelque peu impressionnés par ce «Bolom Nwel» bien de chez nous.

Si ce travail lui procure un petit salaire non négligeable, Ritchie Ryan Rawoteea laisse néanmoins entendre que c'est plus l'aspect émotionnel de cet emploi qui lui apporte du bonheur. Il confie qu'il aime se déguiser pour rendre les gens heureux, surtout les enfants. «J'adore mon travail et si c'était à refaire, je le ferais des milliers de fois.»

Comme activité, dans le centre commercial, le père Noël distribue des cadeaux tels que des poupées, des patins à roulettes, des consoles de jeux électroniques et des jouets de bricolage, entre autres. «Si les enfants ont été sages pendant une année, ils vont définitivement recevoir les cadeaux de leur choix... »

Maman Noël et fière de l'être

Et si le père Noël était une maman... Les femmes aussi aiment se mettre dans la peau du père Noël pour distribuer des cadeaux, mais surtout beaucoup d'amour aux petits. À 18 ans, Kimberley Ramasawmy se déguise en mère Noël, également dans un centre commercial de l'Ouest.

Depuis quelques jours déjà, cette jeune fille accueille des enfants et leur distribue des cadeaux. Nombreux sont ceux qui veulent se faire prendre en photo à ses côtés. «L'ambiance est superbe. Les enfants sont très contents de recevoir des cadeaux», dit-elle, ravie.

Kimberley Ramasawmy vient de finir ses études secondaires au collège Lorette de Rose-Hill. Elle travaille en attendant les résultats du Higher School Certificate. «Il n'y a pas plus beau que de travailler avec ces anges. J'aime les enfants et ce boulot me rend heureuse», confie-t-elle