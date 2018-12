Ile Maurice: Fêtes de fin d'année - Ces hôtels qui tentent d'appâter les Mauriciens

S'il est vrai que la fin de l'année est la période la plus propice, où l'accueil des étrangers rapporte le plus de bénéfices, certains hôtels ou groupes hôteliers se font un devoir d'élaborer parallèlement un programme d'activités à l'intention de la clientèle mauricienne.

Chez les hôtels opérant sous le label Beachcomber, des tarifs intéressants sont conçus pour la clientèle mauricienne. Toutefois, la période pour prendre avantage d'un séjour dans ces hôtels se situe en janvier, notamment pendant le week-end précédent la rentrée 2019.

La période allouée à la clientèle mauricienne s'explique par le fait que la réservation des chambres dans certains hôtels de réputation internationale, comme c'est le cas au sein de Beachcomber, se fait longtemps en avance. Les hôtels ont une autre obligation envers certains vacanciers, connus comme des «repeaters», durant cette période. Il s'agit des clients qui, d'année en année, choisissent ces hôtels pour célébrer les fêtes.

Les hôtels du groupe Sun Resorts ont préparé un programme étoffé pour sa clientèle mauricienne. Les réservations peuvent se faire en ligne. Le coût d'un séjour dans les cinq entités du groupe Sun Resorts, que sont les hôtels Ambre, La Pirogue, Sugar Beach et Long Beach oscille entre Rs 9 990 et Rs 12 990.

Le programme chez Long Beach, par exemple, comprend, entre autres, le buffet à la veille de la célébration de la fête de Noël, la participation aux Christmas Carols et au Latimau, aux manifestations destinées aux enfants, le cinéma familial et un show pour les enfants surmontés par un buffet thématique et pour le 31 décembre, un cocktail de la St-Valentin et un buffet accompagné du spectacle Latimau.

Un phénomène est venu révolutionner le système traditionnel de mise en relation entre les hôtels et les Mauriciens en ce qui concerne les offres de séjour dans ces établissements. Il s'agit de l'émergence de Marideal.mu, une plateforme destinée à permettre aux Mauriciens d'avoir accès en ligne à un ensemble d'informations par rapport aux offres de séjours dans les hôtels de l'île. L'idée vient de Christopher Rainer, dont l'initiative a été primée dans l'édition 2018 du Tecoma Award. Il s'agit d'une compétition qui récompense les innovations qui auront eu le plus d'impact sur la vie des Mauriciens.

Il suffit de cliquer sur Marideal.mu pour découvrir les possibilités de séjour dans les hôtels, l'identité et le statut des hôtels qui font des offres, les prix et les rabais obtenus, le programme de menus et des offres spéciales, la région où les hôtels faisant des offres se trouvent. Ce sont surtout des séjours occasionnés par l'annulation de dernière minute d'une réservation. Une situation qui pourrait potentiellement embarrasser financièrement les hôtels récepteurs si elle est de grande envergure et implique des centaines d'annulation. La plateforme de réservation en ligne permet ainsi aux hôtels de limiter la casse et d'atténuer les effets sur ses opérations en orientant les offres en question à destination des Mauriciens.