Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - Les femmes de la Plamfe échangent sur le marketing de réseaux

Dans de le cadre de la célébration de la fête de Noël, la Plateforme mondiale des femmes entreprenantes section Côte d'Ivoire a organisé une rencontre d'échanges et de partage dénommée « Entr'Elles » (l'une de ses activités de réseautage). C'était le 22 décembre 2018, à l'espace Nao (Route d'Akandjé), à Bingerville.

« Une fois par mois, nous nous retrouvons pour parler des bons plans business. Nous échangeons entre nous. Et nous sommes heureuses d'être entre nous parce que nous avons décidé d'avancer ensemble. C'est la dernière activité du réseau avant la nouvelle année », a affirmé Jacqueline Gadeau, présidente du comité d'organisation.

« Jusque-là, les femmes ont évolué dans un environnement qui les a desservies. Nous devons comprendre que nous sommes toutes des femmes et que nous devons nous mettre ensemble pour évoluer », a indiqué Jeanne Sissoko Zézé, présidente de la Plamfe-Côte d'Ivoire. Avant d'ajouter: « la femme ne doit pas se contenter de commencer un projet mais affirmer sa volonté d'aller plus loin et son plein potentiel ».

« Celui qui a l'information détient le pouvoir. C'est pourquoi nous avons créé ce réseau pour nous entraider et permettre aux femmes d'avoir l'information pour créer de la richesse. En effet, personne ne viendra faire notre combat à notre place. Les lignes ne bougeront pas si nous ne nous levons pas », explique, pour sa part, Désiré Djomand, présidente du Conseil d'administration dudit réseau.

Beaucoup d'informations ont été données pendant cette rencontre, notamment sur le marketing de réseaux, la crypto monnaie (Bitcoin, Métropolee, Blochain) et les produits Christian Lay (une marque espagnole de produits cosmétiques, joaillerie, et d'accessoires diverses pour lequel la Plamfe a mis en place un programme de formation et de distribution), ainsi que les jus Tcholom. Tout ceci autour d'un déjeuner.