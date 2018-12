Andry Rajoelina a du grain à moudre

Sauf cataclysme, le candidat n°13, l'autre appellation de Andry Rajoelina, remportera largement la présidentielle malgache dont le second tour a eu lieu le 19 décembre dernier. En duel avec Marc Ravalomanana son frère ennemi, Rajoelina, au regard des tendances annoncées par la commission électorale, est bien parti pour poser, de nouveau, ses valises au Palais d'Iavoloha, du nom de la résidence officielle du président malgache. Si donc les tendances se confirmaient, ce serait comme un air de revanche pour Andry Rajoelina qui, après avoir, par le soutien de militaires, chassé Ravalomanana du Palais d'Iavoloha en mars 2009, l'empêche, cette fois-ci, par des voies constitutionnelles et démocratiques, d'y accéder de nouveau.

Toutefois, il faut éviter que ce parfum de revanche ne dégage une odeur nauséabonde de règlement de comptes au point de réveiller les vieux démons qui ont longtemps éprouvé la Grande Ile. Autrement dit, il appartient au grand gagnant de ce scrutin présidentiel, de se mettre dans une posture de rassembleur pour réconcilier les Malgaches avec eux-mêmes. C'est dire s'il doit éviter tout esprit de revanche quand on sait que Madagascar revient de très loin. En rappel, ces deux anciens chefs d'Etat avaient, au nom de leurs propres intérêts, plongé le pays dans une violente crise post-électorale, courant 2001-2002, faisant une centaine de morts. Andry Rajoelina, tout comme son challenger Ravalomanana dont l'état-major de campagne rue déjà dans les brancards en exprimant des doutes sur le processus de proclamation des tendances par la Commission électorale (CENI), doivent se laisser habiter par la sagesse.

Les Malgaches aspirent au bonheur et à la paix avec le nouveau dirigeant

Autant ils ont mené une campagne électorale globalement civilisée qui n'a enregistré ni couac ni dérapage, autant ils doivent savoir digérer la défaite et se donner la main, d'autant qu'ils sont perçus comme ceux-là qui pourrissent la scène politique malgache. Ils ne doivent pas rater l'occasion de se défaire de leur mauvaise réputation de pyromanes de la République.

En tous les cas, les Malgaches n'ont pas le droit de décevoir surtout qu'ils ont donné un bel exemple de démocratie au reste du monde, après que le président sortant, candidat à sa propre succession, a cédé ses pouvoirs au président du parlement, et ce, deux mois avant le scrutin. D'ailleurs, Andry Rajoelina doit se le tenir pour dit, le peu d'engouement des électeurs, au second tour de cette présidentielle, est le signe d'un désenchantement qui traduit un malaise profond sur la Grande Ile. « Les gens sont à bout de souffle, la misère à Madagascar est insoutenable et inacceptable, c'est une honte, ce n'est pas possible. Pourquoi les fait-on souffrir ? Ce peuple a manqué de dirigeants honnêtes, patriotes et humanistes. Celui qui va être choisi, je pense qu'il est conscient qu'il faut faire quelque chose. J'espère... sinon, on fait des élections pourquoi ? », a pesté, le jour du scrutin, un habitant du quartier d'Andavamamba. C'est donc clair. Les Malgaches profondément déçus, aspirent au bonheur et à la paix avec le nouveau dirigeant. C'est la preuve qu'Andry Rajoelina a du grain à moudre.