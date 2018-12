Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - Ces ralentisseurs tant décriés par les usagers

La circulation sur certaines artères principales de la ville de Sya est loin d'être une sinécure avec ces nouveaux types de ralentisseurs à trois bandes. Un véritable calvaire pour les usagers soucieux de leur santé avec ces violentes secousses corporelles auxquelles ils sont soumis, mais aussi inquiets des dégâts occasionnés sur leurs moyens de locomotion par ces monticules de goudron érigés sur leur chemin.

La sécurité routière va mal dans la ville de Sya, où les accidents de la circulation sont devenus monnaie courante. Certaines artères qui causent chaque jour leur lot de malheurs sont presque devenues la destination première des sapeurs-pompiers à chaque sortie, si bien que certains ont vite fait de les identifier comme des zones rouges. Plusieurs facteurs expliquent ces nombreux accidents dans la cité. Mais les spécialistes de la sécurité routière tablent plus sur le non-respect du Code de la route.

Une situation de plus en plus aggravée par l'incivisme qui va grandissant dans nos cités. Outre le non-respect des panneaux de signalisation et des feux tricolores, l'excès de vitesse est aussi considéré de nos jours comme l'une des premières causes des accidents de la circulation dans la ville de Sya. Et l'une des solutions à ce type d'infraction a été, pour les autorités locales, l'érection depuis un certain temps de ralentisseurs de vitesse sur certaines artères de la ville. Une initiative salutaire qui a du reste contribué à réduire sensiblement les risques d'accidents sur plusieurs avenues. L'option pour des ralentisseurs dans cette lutte contre l'insécurité routière semble davantage convaincre les autorités municipales qui sont en train de dupliquer cette technique sur d'autres artères de la ville. On n'aurait rien à redire si les services techniques de la municipalité s'étaient résolus à garder l'ancien format, c'est-à-dire les ralentisseurs de type dos d'âne.

Car, les nouveaux modèles en trois bandes qui sont en train de voir le jour ne sont pas du tout du goût des usagers. Ils l'ont fait savoir sur l'avenue Louveau, route de Bolomakoté, obligeant ainsi le maire de la commune à revoir sa copie. Mais les réajustements effectués sont encore loin de satisfaire les automobilistes et motocyclistes qui s'indignent régulièrement des nombreux chocs qu'ils subissent avec ces ralentisseurs d'un genre nouveau. Une chose est sûre, les Bobolais semblent ne plus supporter les nombreux désagréments aux conséquences fâcheuses qu'ils subissent avec les routes dans la commune. Des usagers qui dénoncent ce qu'ils qualifient de mépris et de manque de considération à leur égard. Espérons que leur cri du cœur sera entendu par les autorités municipales pour un retour à l'ancien format, c'est-à-dire à des ralentisseurs de type dos d'âne.