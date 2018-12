Congo-Kinshasa: Elections 2018 - A quand le vrai débat entre les candidats à la Présidentielle ?

Tout avait commencé par une pétition initiée par Ondes Africaines, un organe de média basé à Toronto au Canada et dirigé par le Congolais Augustin Bazengeya. La pétition sollicitait, en effet, des signatures des congolais pour l'organisation d'un débat télévisé entre des candidats à la Présidentielle 2018 suivants: Emmanuel Shadary, Dr Noël Tshiani Muadiamvita, Félix Tshilombo Tshisekedi et Martin Fayulu Madidi.

Un tel débat porterait sur les sujets suivants: la situation sociale, l'économie, la sécurité des congolais et la politique intérieure et étrangère.

Il fallait réunir, pour ce faire, cent signatures en vue de s'assurer de la demande populaire pour l'organisation d'un tel débat présidentiel.

En l'espace de quelques jours, la pétition a été signée par plus de deux cents signatures, soit le double du nombre minimum de signatures à récolter.

Du coup, l'idée a été vite récupérée par le Csac et fait actuellement son bout de chemin. Avec le report des élections, les organisateurs du débat peuvent saisir, une fois de plus, l'occasion pour organiser un débat présidentiel de haut niveau entre ces quatre candidats précités qui présentent, chacun, un avantage comparatif certain.

Emmanuel Shadary défend la continuité d'un régime au pouvoir depuis 1997 et a un bilan à défendre aux yeux des congolais. Noël Tshiani incarne la rupture et le changement dans le leadership et la gouvernance du pays: homme nouveau, il amène les méthodes nouvelles de gestion du pays et s'appuie sur son Plan Marshall pour développer le pays au profit de tout le peuple congolais.

Félix TShilombo Tshisekedi a un héritage politique qu'il devra défendre pour prouver sa valeur politique et ses compétences, lors de ce débat, au nom, à la fois, de l'Udps et de son père, Etienne Tshisekedi wa Mulumba dont le corps n'a même jamais été rapatrié, ni inhumé à N'sele, comme prévu dans un accord scellé, depuis le 21 avril 2018.

Et, enfin, Martin Fayulu sera contraint de justifier son existence au-delà des intérêts privés de ses sponsors (Katumbi, Bemba et Muzito) dont il devra assumer et défendre des bilans de gestion tout aussi complexes que celui de Shadary, tel qu'hérité de Kabila, durant plus de 17 ans aux commandes de l'Etat.

Pendant que Shadary, Félix Tshilombo Tshisekedi et Martin Fayulu pourraient faire usage de leur passé politique pour séduire le public, cette expérience risque d'être leur faiblesse dans la mesure où la gestion du pays par les politiciens n'a pas été reluisante.

Dans ce contexte-là, soutient un des proches, Noël Tshiani paraît, comme un novice en politique congolais mais qui vient, curieusement, avec plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine du développement, de longues études dans les meilleures universités du monde ainsi qu'une virginité politique qu'il ne manquerait pas de vendre aux électeurs comme soubassement indiscutable de sa vision grandiose de développement communément mieux connue comme le Plan Marshall de Noël Tshiani pour la Reconstruction et le Développement de la RDC.

Ainsi, à l'aune d'un tel débat, la démocratie congolaise, aujourd'hui à la croisée des chemins, se renforcerait davantage à la suite du choc des idées. Ce qui, en définitive, permettrait aux congolais, toutes tendances confondues, de départager, en âme et conscience, tous les candidats aux visions diamétralement opposées.